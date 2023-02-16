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影／逃逸移工通緝又酒駕 警攔查狂奔50公尺遭壓制逮捕
越南籍宋姓男子凌晨騎機車未戴安全帽，行經三民區延吉街時，被巡邏警網撞見，警方趨前攔查，宋佯裝配合，卻拔腿狂奔，警方在後尾追50公尺，將宋壓制在地上銬，宋頻喊很痛，警方查出他不僅是逃逸外勞，還酒駕又是通緝犯，斥責「銬你剛好」。
三民二警分局民族路派出所所長林卓材、警員謝亞璇，13日晚上9時許，巡邏經過三民區延吉街121巷口時，發現前方1名機車男騎士未戴安全帽，趨前將騎士攔停盤查。
警方稽查騎士身分時，男子拿出健保卡後，卻突然推開所長逃逸，拔腿狂奔，警方在後緊追，50公尺後，將男子壓制逮捕，直接上銬。
宋男雙手被上手銬頻喊痛，警方斥責「為何逃跑」，警方查出他是39歲越南籍宋姓男子，於去年7月18日通報為失聯移工，10月28日涉及妨害自由案，被發布通緝。
警方在壓制過程中，聞到宋男身上散發濃厚酒味，懷疑他酒駕騎車，經酒測後，呼氣值高達每公升0.49 毫克，酒駕罪加一等。
警詢後，依妨害自由通緝將宋解送歸案，另依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，逃逸移工部分，依違反入出國及移民法將宋男移請移民署專勤隊查處；騎車未戴安全帽行為，另違反道路交通管理處罰條例第31條6項，開出可處500元的罰單。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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