高雄課員索賄還要廠商繳他高科大學雜費 懲戒法院撤職

高雄市桃源區公所經建課前課員吳建國承辦濁口溪等3項河川工程時，向劉姓承包商要錢，還要求劉幫他繳高雄科技大學的學雜費，劉擔心未按要求支付，日後工程款項驗收、請領撥款等程序恐遭刻意延宕，討價還價後，劉共付出5萬3719元。吳因犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，遭判刑2年，褫奪公權2年，緩刑4年確定。

高雄市政府將吳移送懲戒，懲戒法院第一審判撤職，停止任用2年。

吳建國2014年承辦濁口溪清疏工程、茂林區萬山里下方河床保護應急工程、多納溫泉溪二期清疏工程期間，分別於同年1月、4月、11月向劉姓承包商索討6萬元和2萬元，還要求劉幫忙繳交他讀高雄科大的1萬3719元學雜費。經過討價還價，雙方各以2萬元談妥，學雜費則由劉拿繳費單到郵局繳納。

劉說，承包濁口溪清疏工程時，2014年1月6日驗收當日，吳建國向他索討6萬元，他擔心遭刁難，只好以「提款卡有提領金額上限」為由給他2萬元。詎料這只是開端。

橋頭地檢署偵辦貪汙案，吳遭起訴，橋頭地方法院去年8月8日宣判後，因未上訴而告確定。

吳因後來轉調茂林區公所課員，去年9月13日遭免職。因違失情節重大，高雄市政府認為吳違反國家社會對公務員應清明廉能、不得假借權力圖本身利益的要求，將他移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理時，吳建國未提出答辯。懲戒法院認為吳的職務攸關公共工程品質良窳，他本應奉公守法，卻收受賄賂和不正利益，除觸犯貪汙治罪條例外，也違反公務員服務法的清廉規定，影響公務人員廉潔及機關紀律形象，嚴重損害政府信譽。