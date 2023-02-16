聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄課員索賄還要廠商繳他高科大學雜費 懲戒法院撤職
高雄市桃源區公所經建課前課員吳建國承辦濁口溪等3項河川工程時，向劉姓承包商要錢，還要求劉幫他繳高雄科技大學的學雜費，劉擔心未按要求支付，日後工程款項驗收、請領撥款等程序恐遭刻意延宕，討價還價後，劉共付出5萬3719元。吳因犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，遭判刑2年，褫奪公權2年，緩刑4年確定。
高雄市政府將吳移送懲戒，懲戒法院第一審判撤職，停止任用2年。
吳建國2014年承辦濁口溪清疏工程、茂林區萬山里下方河床保護應急工程、多納溫泉溪二期清疏工程期間，分別於同年1月、4月、11月向劉姓承包商索討6萬元和2萬元，還要求劉幫忙繳交他讀高雄科大的1萬3719元學雜費。經過討價還價，雙方各以2萬元談妥，學雜費則由劉拿繳費單到郵局繳納。
劉說，承包濁口溪清疏工程時，2014年1月6日驗收當日，吳建國向他索討6萬元，他擔心遭刁難，只好以「提款卡有提領金額上限」為由給他2萬元。詎料這只是開端。
橋頭地檢署偵辦貪汙案，吳遭起訴，橋頭地方法院去年8月8日宣判後，因未上訴而告確定。
吳因後來轉調茂林區公所課員，去年9月13日遭免職。因違失情節重大，高雄市政府認為吳違反國家社會對公務員應清明廉能、不得假借權力圖本身利益的要求，將他移送懲戒法院審理。
懲戒法院審理時，吳建國未提出答辯。懲戒法院認為吳的職務攸關公共工程品質良窳，他本應奉公守法，卻收受賄賂和不正利益，除觸犯貪汙治罪條例外，也違反公務員服務法的清廉規定，影響公務人員廉潔及機關紀律形象，嚴重損害政府信譽。
懲戒法院批吳建國敗壞公務員風紀甚鉅，影響社會風氣和民眾觀感，也損害政府廉能紀律形，考量拿到的賄賂或不正利益金額只有5萬3719元，判撤職並停止任用2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言