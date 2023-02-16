行賄海巡安檢走私漁獲 盤商：大陸解封出現搶貨風潮

黃姓魚商涉嫌賄賂海巡署基隆八斗漁港安檢所陳姓幹部，在漁船出港安檢放水，藉機走私漁獲到大陸，陳、黃先後被檢方收押。基隆漁獲盤商分析，大陸禁令讓國內業者庫存增加，現在大陸解封，漁產品需求量大增，才能出現這種「勾當」。

基隆地檢署接獲檢舉，八斗子安檢所有安檢人員涉嫌收賄，包庇漁獲走私銷往大陸，鎖定陳姓幹部調查。檢方指揮廉政署人員逮捕陳男偵詢，檢察官複訊後認犯嫌重大，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪聲請羈押禁見，法院裁准。

專案小組過濾搜索陳男證物，鎖定黃姓魚商涉有重嫌。檢方偵訊後，指控黃以現金賄賂海巡官員，每次金額數萬元，至少行賄10次，聲請羈押禁見。基隆地院認黃犯嫌重大，有勾串、滅證及逃亡之虞，昨天裁准羈押禁見。

海巡署北部分署副分署長楊紋寧今早說，分署接獲第2岸巡隊有同仁涉嫌收賄包庇走私情資，主動調查後移送司法機關偵辦。相關人員均立即調離現地，並記2大過納入汰除對象。

基隆有漁產品盤商說，大陸發布白帶魚等漁產品禁令後，合法輸陸管道受阻，但仍有採海上交易，可將在海上捕、釣到的漁獲，直接賣給大陸漁船載回去。在東南亞國家搜購的漁獲，也可以直接轉賣大陸。

盤商分析，有人會鋌而走險，行賄漁港安檢所人員放水，以便把漁獲運往大陸，應該是早先運進來，後來因禁令屯放在倉庫的漁產品。

大陸放棄「清零政策」後，內需市場正在起飛，漁產品市場已慢慢出現搶貨的風潮。盤商認為，現在台灣市場不是那麼好賣，大陸價格又比較好，才會有人用這種方法出清庫存，增加獲利。