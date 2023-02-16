快訊

勾結酒店隱匿19億營業額逃漏稅 國泰洋酒董座速籌1億元交保

劉文正3個月前病逝美國！心肌梗塞通常快又急，發生了該如何處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50萬買凶殺夫 高雄毒蠍婦更審無期改判20年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄56歲婦人杜瑞媛懷疑丈夫外遇，以50萬元代價找上23歲男子楊志清及余姓、王姓少年行凶殺夫，被重判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院認為楊等人行凶過程供詞不一，撤銷原判決發回，今高雄高分院更一審宣判，杜女改判20年徒刑。可上訴。

判決指出，杜婦與曾男結婚多年，但杜不滿曾男有外遇並對她家暴，前年4月4日兩人再次爭吵，杜女萌生殺意；同日深夜11點，到高雄市楠梓區某民宅，向楊男、余姓、王姓少年吐露恨意，楊男見狀示意「可以幫忙處理」，還反問杜婦「老公有沒有保險？」

杜女與楊男談到若曾男死亡，會有100萬元保險金，其中50萬可以做為事成之後的報酬，楊男接下委託後，和余姓、王姓少年談好分成，兩人動手各可拿到15萬，剩餘20萬則由楊男全包，約定19日下午動手，楊還恫嚇余姓少年「若曾男沒死，你就會死」，「因為他不死，保險金就發不下來，大家沒錢分」。

杜女，帶兩名少年勘查曾男上班地點、路線後，拿出600元讓少年買刀，19日下午余姓、王姓少年趁曾男下班動手，曾頸部受創，傷重不治。楊男當晚10點確認曾男死亡後，載著余姓、王姓少年到台南海岸邊，丟棄作案凶刀及衣物，要求兩名少年別跟他聯絡。

檢警偵詢時，杜女冷靜將過錯推給兩名未成男少年，稱當時只是請他們「教訓」曾男，並未要求兩人幹掉曾男。楊男也否認涉案，還將責任推給余姓、王姓少年。

高雄地方法院審理時，合議庭根據2名少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，杜女與楊男等人曾討論保險金分成，也發現杜女載著余姓少年勘查地形，因此認定杜、楊兩人涉及殺人，重判杜女20年，楊男則判無期徒刑，褫奪公權終身。

高雄高分院改依成年人與少年犯共同殺人罪，改重判杜瑞媛無期徒刑，褫奪公權終身，當時在押的杜女視訊聽判，聽聞法官宣判「無期徒刑」，還著急詢問旁人「無期徒刑是什麼意思？」最後得知刑期改為加重，才陷入沉默。楊男則維持原審刑度。

兩人不服上訴，最高法院認為，杜女、楊男等人對於行凶等證詞不一，且原審將兩人判處無期徒刑，並未就「犯罪動機、目的」、「犯罪時所受刺激」、「犯罪之手段」、「犯罪行為人與被害人之關係」等因素，刑罰裁量事實難謂充足，不免率斷，撤銷發回更審。

今高雄高分院更一審宣判，仍依共同殺人罪論處，但改判杜女、楊男有期徒刑20年。

杜姓婦人今被判處。本報資料照片
杜姓婦人今被判處。本報資料照片

延伸閱讀

高雄2至4月迎演唱會熱潮 文化局加碼文化遊艇暢遊優惠

失智母連兩日高雄台中迷途 女兒心情如洗三溫暖

上午8時30分高雄六龜規模4.0地震 最大震度3級

鴻海董座劉揚偉拜會陳其邁 助攻高雄智慧城市整城輸出

相關新聞

行賄海巡安檢走私漁獲 盤商：大陸解封出現搶貨風潮

黃姓魚商涉嫌賄賂海巡署基隆八斗漁港安檢所陳姓幹部，在漁船出港安檢放水，藉機走私漁獲到大陸，陳、黃先後被檢方收押。基隆漁獲...

台南地院法官涉霸凌還有「3顆未爆彈」 司法文化遭批鄉愿

台南地方法院徐姓民事法官涉霸凌書記官、法官助理，4個多月有3名書記官、2名法助代理或支援頻繁，還有人求助身心科。司法院表...

50萬買凶殺夫 高雄毒蠍婦更審無期改判20年

高雄56歲婦人杜瑞媛懷疑丈夫外遇，以50萬元代價找上23歲男子楊志清及余姓、王姓少年行凶殺夫，被重判無期徒刑，褫奪公權終...

「紅富海」案第5波拍賣 85標物件2月21日苗檢鑑賞會

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，...

台中知名酒商逃漏稅 速籌1億天價交保金將從看守所釋放

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式替酒店隱匿最高百分25營業稅，估計規避19億營業額逃...

公職財產申報 擬納入虛擬貨幣

虛擬貨幣成不法所得洗錢管道，法務部、廉政署擬納入公職人員財產申報法應申報財產；若故意隱匿不實申報，最重處四百萬元罰鍰。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦