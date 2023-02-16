50萬買凶殺夫 高雄毒蠍婦更審無期改判20年

高雄56歲婦人杜瑞媛懷疑丈夫外遇，以50萬元代價找上23歲男子楊志清及余姓、王姓少年行凶殺夫，被重判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院認為楊等人行凶過程供詞不一，撤銷原判決發回，今高雄高分院更一審宣判，杜女改判20年徒刑。可上訴。

判決指出，杜婦與曾男結婚多年，但杜不滿曾男有外遇並對她家暴，前年4月4日兩人再次爭吵，杜女萌生殺意；同日深夜11點，到高雄市楠梓區某民宅，向楊男、余姓、王姓少年吐露恨意，楊男見狀示意「可以幫忙處理」，還反問杜婦「老公有沒有保險？」

杜女與楊男談到若曾男死亡，會有100萬元保險金，其中50萬可以做為事成之後的報酬，楊男接下委託後，和余姓、王姓少年談好分成，兩人動手各可拿到15萬，剩餘20萬則由楊男全包，約定19日下午動手，楊還恫嚇余姓少年「若曾男沒死，你就會死」，「因為他不死，保險金就發不下來，大家沒錢分」。

杜女，帶兩名少年勘查曾男上班地點、路線後，拿出600元讓少年買刀，19日下午余姓、王姓少年趁曾男下班動手，曾頸部受創，傷重不治。楊男當晚10點確認曾男死亡後，載著余姓、王姓少年到台南海岸邊，丟棄作案凶刀及衣物，要求兩名少年別跟他聯絡。

檢警偵詢時，杜女冷靜將過錯推給兩名未成男少年，稱當時只是請他們「教訓」曾男，並未要求兩人幹掉曾男。楊男也否認涉案，還將責任推給余姓、王姓少年。

高雄地方法院審理時，合議庭根據2名少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，杜女與楊男等人曾討論保險金分成，也發現杜女載著余姓少年勘查地形，因此認定杜、楊兩人涉及殺人，重判杜女20年，楊男則判無期徒刑，褫奪公權終身。

高雄高分院改依成年人與少年犯共同殺人罪，改重判杜瑞媛無期徒刑，褫奪公權終身，當時在押的杜女視訊聽判，聽聞法官宣判「無期徒刑」，還著急詢問旁人「無期徒刑是什麼意思？」最後得知刑期改為加重，才陷入沉默。楊男則維持原審刑度。

兩人不服上訴，最高法院認為，杜女、楊男等人對於行凶等證詞不一，且原審將兩人判處無期徒刑，並未就「犯罪動機、目的」、「犯罪時所受刺激」、「犯罪之手段」、「犯罪行為人與被害人之關係」等因素，刑罰裁量事實難謂充足，不免率斷，撤銷發回更審。