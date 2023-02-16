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「紅富海」案第5波拍賣 85標物件2月21日苗檢鑑賞會

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，85標物件鑑賞會2月 21 日上午9點半至11點在苗檢一樓大廳，歡迎民眾眼見為憑競標。

「琉金歲月 石來運轉」拍賣會包括3件琉璃工房琉璃藝品，作工精細，燈光照射下相當晶瑩剔透，且均有保證書，此外，還有青田石雕刻18羅漢，加上先前流標5件雞血石藝術品、2支勞力士手錶，也將再次推出拍賣，物件共85標。

行政執行署新竹分署指出，藝品並無一定市價，會受到藝雕工、材質、色彩及個人喜好等各種因素影響，仔細端詳藝品是需要的，提前於拍賣期日前辦理鑑賞會，一次展出85標拍賣物件，歡迎到場「眼見為評」。

新竹分署也於官網併同提供所有拍賣物件「線上圖鑑」閱覽的服務，不限時間地點用手機或電腦，即可線上瀏覽，點選圖鑑觀看高畫質原始照片檔，可拉近距離清晰觀察每個物件細膩的雕工，完全不會失焦模糊。

「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」案第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，將有琉璃工房琉璃藝品等85標物件。圖／行政執行署新竹分署提供

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