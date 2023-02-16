「紅富海」案第5波拍賣 85標物件2月21日苗檢鑑賞會

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案扣押財產變價，第5波「琉金歲月 石來運轉」拍賣會3月7日登場，85標物件鑑賞會2月 21 日上午9點半至11點在苗檢一樓大廳，歡迎民眾眼見為憑競標。

「琉金歲月 石來運轉」拍賣會包括3件琉璃工房琉璃藝品，作工精細，燈光照射下相當晶瑩剔透，且均有保證書，此外，還有青田石雕刻18羅漢，加上先前流標5件雞血石藝術品、2支勞力士手錶，也將再次推出拍賣，物件共85標。

行政執行署新竹分署指出，藝品並無一定市價，會受到藝雕工、材質、色彩及個人喜好等各種因素影響，仔細端詳藝品是需要的，提前於拍賣期日前辦理鑑賞會，一次展出85標拍賣物件，歡迎到場「眼見為評」。