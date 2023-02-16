台中知名酒商逃漏稅 速籌1億天價交保金將從看守所釋放

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式替酒店隱匿最高百分25營業稅，估計規避19億營業額逃漏稅，台中地檢1月搜索聲押國泰負責人劉榮祺、金錢豹2名業者及另名酒店負責人；中檢昨向法院聲請停止羈押，法院今裁定1億元交保，預計於看守所釋放。

台中地檢表示，經檢察官偵查進度認為劉榮棋已無羈押必要，近日提出訊問後，劉均認罪、表示願意繳回8000萬元不法犯罪所得，中檢今向台中地院聲請停止羈押劉，並在聲請書上建議命劉1億元交保，目前等待法院裁定中，另外金錢豹張姓、連姓業者，及另家酒店李姓負責人仍在押。

台中地院今一早做出裁定，經審酌檢方意見後認為無羈押必要，命劉提出1億元保證金後，准予停止羈押。