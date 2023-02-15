台南地院法官涉霸凌還有「3顆未爆彈」 司法文化遭批鄉愿
台南地方法院徐姓民事法官涉霸凌書記官、法官助理，4個多月有3名書記官、2名法助代理或支援頻繁，還有人求助身心科。司法院表示尊重南院法官自治，也指同仁遇霸凌，可依公務人員保障法申訴、再申訴，「不用擔心」；但據了解，除徐外，南院還有3顆「未爆彈」，其中刑事庭林姓女法官「威名在外」，十多年來無人處理。
法官界直指台南地院有問題是「2男2女」，刑事庭、民事庭各半，不是只有徐姓法官。刑事庭林姓女法官打著要求助理「頭腦清楚、動作俐落」的名義施以高壓，十多年來助理更換不知凡幾，因助理為約聘，有些備取考生一聽到要配她，乾脆不報到；民事庭陳姓法官因講話「大聲」、得理不饒人，即便沒口出惡言也令人難耐，近來因有書記官受不了而回嘴，結果被他告侮辱罪；第四名則是民事庭女法官。
有人稱，台南地院法官霸凌事件，十多年未見處理，「配屬的人一直換，到底誰有問題？」司法文化鄉愿。
本月6日司法院長許宗力率各廳處長至台南地院訪視，座談時，行政庭長提及徐姓法官的脫序行為，因情節並非輕微，中場休息時間，大家仍繼續討論。
司法院秘書長林輝煌表示，書記官或法官助理若遇到職場霸凌，基於公務人員保障法可提出申訴，不必擔憂得罪上司而工作不保，同時院長也可依法官法進行職務監督，如法官言行不檢可加以警告。林說，當庭長或院長聽聞有霸凌情事，就可發動自律機制，不必等到當事人反應，而法官法也規定若法官違反法官倫理規範情節重大，應付個案評鑑。
目前台南高分院定有「安全及衛生防護小組設置及實施要點」，處理機關人員受騷擾、霸凌、恐嚇及威脅，但小組成員未必包括受霸凌申訴人層級的人員，台南高分院也著手增訂「員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」以明確化防治及處理流程。
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