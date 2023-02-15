遊戲橘子告「丁特」求償1元 法院三個理由判敗訴

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）因花費400多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）發現成功機率小於台灣代理商遊戲橘子所稱機率，在直播上以「詐騙集團、誘導賭博」形容遊戲橘子，遭對方提告求償1元並要求登報道歉。

新北地方法院13日宣判遊戲橘子敗訴，新北地院稍早公布判決理由，以「丁特」所論非針對遊戲橘子而是橘子法定代理人劉柏園、「丁特」以自身實際消費經驗查證所得，有相當理由確信成功合成紫布之機率僅有 2.33%，與韓版不同，以及言論是「丁特」對於可受公評之事善意發表言論三理由，駁回遊戲橘子請求。

「丁特」2021年9月開直播控訴，認為紫布製作成功機率遠小於官方所稱機率，怒罵遊戲橘子「騙錢」、「公然詐欺」，還稱橘子法定代理人劉柏園「沒有人性」，被遊戲橘子提告求償1元，並要求登報道歉。

法官將「丁特」言論分為三部分，第一部分是針對「丁特」指稱劉柏園「沒有人性」等，認為他並非指摘遊戲橘子，因此並未侵害其名譽權、信用權。

第二部分是「丁特」指稱遊戲橘子與公告、遊戲見面會等時所稱「所有機率與韓版一致」不符，認為遊戲橘子有調整機率。法官認為，丁特計算出成功合成紫布機率僅2.33%，與遊戲橘子所稱「所有機率與韓版一致」（即10%）設定確實有相當程度差異，「丁特」是依據親身經歷為依據，他已善盡查證義務，並相當確信查證結果為真實，並未有未盡合理查證義務。

第三部分，是「丁特」辱罵「有牌的詐騙集團」等，但法官認為，丁特強調「你手游都不公布機率、也不保底」、「我覺得這是需要被社會關注的」等，加上公平交易委員會也處分遊戲橘子，足以證明此事受到廣大遊戲玩家關注，所涉及內容包含是否立法明令遊戲廠商事前公布機率等，是涉及廣大遊戲消費者的公益事件，也是可受公評之事，因此屬於合理評論範圍。