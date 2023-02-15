快訊

機票貴、服務不到位 他訂經濟艙花逾5萬怨：不如搭廉航

全民普發6千元最快4月上路！ ATM輸入「2組號碼」就可領現

新加坡友人稱劉文正沒死 夏玉順火大怒斥：他是小混混

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊戲橘子告「丁特」求償1元 法院三個理由判敗訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）因花費400多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）發現成功機率小於台灣代理商遊戲橘子所稱機率，在直播上以「詐騙集團、誘導賭博」形容遊戲橘子，遭對方提告求償1元並要求登報道歉。

新北地方法院13日宣判遊戲橘子敗訴，新北地院稍早公布判決理由，以「丁特」所論非針對遊戲橘子而是橘子法定代理人劉柏園、「丁特」以自身實際消費經驗查證所得，有相當理由確信成功合成紫布之機率僅有 2.33%，與韓版不同，以及言論是「丁特」對於可受公評之事善意發表言論三理由，駁回遊戲橘子請求。

「丁特」2021年9月開直播控訴，認為紫布製作成功機率遠小於官方所稱機率，怒罵遊戲橘子「騙錢」、「公然詐欺」，還稱橘子法定代理人劉柏園「沒有人性」，被遊戲橘子提告求償1元，並要求登報道歉。

法官將「丁特」言論分為三部分，第一部分是針對「丁特」指稱劉柏園「沒有人性」等，認為他並非指摘遊戲橘子，因此並未侵害其名譽權、信用權。

第二部分是「丁特」指稱遊戲橘子與公告、遊戲見面會等時所稱「所有機率與韓版一致」不符，認為遊戲橘子有調整機率。法官認為，丁特計算出成功合成紫布機率僅2.33%，與遊戲橘子所稱「所有機率與韓版一致」（即10%）設定確實有相當程度差異，「丁特」是依據親身經歷為依據，他已善盡查證義務，並相當確信查證結果為真實，並未有未盡合理查證義務。

第三部分，是「丁特」辱罵「有牌的詐騙集團」等，但法官認為，丁特強調「你手游都不公布機率、也不保底」、「我覺得這是需要被社會關注的」等，加上公平交易委員會也處分遊戲橘子，足以證明此事受到廣大遊戲玩家關注，所涉及內容包含是否立法明令遊戲廠商事前公布機率等，是涉及廣大遊戲消費者的公益事件，也是可受公評之事，因此屬於合理評論範圍。

法官以此三點，認為「丁特」並未侵害遊戲橘子名譽權與信用權，駁回遊戲橘子請求。

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）被遊戲橘子提告求償1元並登報道歉，新北地院駁回遊戲橘子請求，今天公布判決理由。記者柯毓庭／攝影
知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）被遊戲橘子提告求償1元並登報道歉，新北地院駁回遊戲橘子請求，今天公布判決理由。記者柯毓庭／攝影

遊戲橘子

延伸閱讀

「星雲舍利子盜圖」爭議查核報告

挨告求償1元卻花60萬打官司 「丁特」與遊戲橘子判決出爐

高雄車站拿「自拍貼紙」去背貼牆合成路人太逼真…網友朝聖笑翻 站方有動作了

阿金回家突然大暴吐！見地上3顆小球飼主感動：牠知道我愛吃橘子特地送的

相關新聞

南投「月薪12萬消保官」涉貪汙遭拘提 裁定50萬元交保

南投縣消保官許麗貞涉嫌利用職務之便，不實核銷每月5400元為民服務費，遭南投地檢署調查交保後，又涉嫌勾串證人、偽造證據，...

魔術道具店負責人賣「XD偽鈔」 夫妻等7人今遭起訴

雲林地檢署日前破獲台灣最大偽鈔集團，魔術道具店負責人38歲廖姓男子，意外發現道具鈔被民眾當偽鈔使用，去年11月起見有利可...

台南地院法官涉霸凌還有「3顆未爆彈」 司法文化遭批鄉愿

台南地方法院徐姓民事法官涉霸凌書記官、法官助理，4個多月有3名書記官、2名法助代理或支援頻繁，還有人求助身心科。司法院表...

遊戲橘子告「丁特」求償1元 法院三個理由判敗訴

知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）因花費400多萬在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）發現成功機率...

合夥小S老公開公司 明道女經紀人涉吞4856萬公款、占用商標遭訴

藝人明道女經紀人李詩翔數年前與「小S」徐熙娣老公許雅鈞等人，合夥成立保養品公司奧達士「AUDACE」並出任董事長，後來被...

魚商走私高檔漁獲銷陸！海巡官員涉收賄放水 官商都收押

海巡署陳姓官員涉嫌收賄，包庇黃姓魚商走私漁獲到大陸牟利。基隆地檢署聲押陳男獲准，再約談黃男偵訊後聲押。基隆地院以黃行賄嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦