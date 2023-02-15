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合夥小S老公開公司 明道女經紀人涉吞4856萬公款、占用商標遭訴
藝人明道女經紀人李詩翔數年前與「小S」徐熙娣老公許雅鈞等人，合夥成立保養品公司奧達士「AUDACE」並出任董事長，後來被接任的董事長林少萍發現李女涉嫌侵吞4856萬公款，還與公司副總羅妍絲占用公司20多項商標，私自前往大陸發展，台北地檢署今依背信、侵占罪起訴李、羅兩女。
2018年初李、林兩女創立奧達士，同年間又增資找上許雅鈞成為大股東之一，後來雙方合作生變，2000年兩女互控作假帳及侵占公司資金及商標，林女於是在許雅鈞支持下對李女提告。
檢方調查，李女擔任奧達士董事長後，在廈門成立瑞奇星公司，再由副總羅女向大陸商標主管機關申請並取得「AUDACE」、「奧達士」、「奧士達蘭花」、「奧露士」等20多項文字、圖形的商標權。2020年2月李女失勢卸任奧達士董事長後，她與羅女隨即委由律師，以廈門瑞奇星公司名義發函給大陸的奧達士經銷商，禁止繼續販售和使用奧達士相關商標，使奧達士蒙受損失。
另外，李女涉嫌在2019年3至11月間，侵吞奧士達近4300萬在大陸銷售的貨款，另浮報坎城影展開銷557萬餘元，合計侵占公司款項4856萬2861元，檢察官因此將李、羅兩女分別依占用公司商標和侵吞公款，分別依背信和侵占罪嫌起訴。
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