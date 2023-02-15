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魚商走私高檔漁獲銷陸！海巡官員涉收賄放水 官商都收押

聯合報／ 記者邱瑞杰王聖藜／基隆、台北連線即時報導

海巡署陳姓官員涉嫌收賄，包庇黃姓魚商走私漁獲到大陸牟利。基隆地檢署聲押陳男獲准，再約談黃男偵訊後聲押。基隆地院以黃行賄嫌疑重大，並有勾串、滅證及逃亡之虞，今天准予羈押禁見。檢方「連下兩城」鞏固案情後，擴大偵辦是否有其他官員涉入。

基隆地檢署接獲檢舉，指有海巡官員涉嫌收賄，包庇漁獲走私銷往大陸。辦案人員整理檢舉情資，鎖定涉案情節較明確的陳姓海巡官員。檢方日前指揮廉政署人員逮捕陳男，複訊後認犯嫌重大，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪聲請羈押禁見，法院裁准。

專案小組過濾搜索陳男證物，釐清案情逐步收網，鎖定黃姓業者涉有重嫌，搜索並約談到案說明。檢方偵訊後，指控黃以現金賄賂海巡官員，每次金額數萬元，至少行賄10次，聲請羈押禁見。

基隆地院開庭審理，認黃涉犯違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證及逃亡之虞，羈押禁見方能確保偵查程序進行，今天裁准羈押禁見。

現行法令規定船舶載運漁獲出港，海巡署查緝人員可依海岸巡防法相關規定辦理、執行安檢工作。安檢人員必須檢查船上未攜帶管制物品，才准船舶放行、出港。為防免海上走私氾濫，行政院去年12月間曾召集走私偷渡跨部會聯繫會報，落實執行。

據了解，基隆地檢署、廉政署接獲檢舉，有海巡官員私下聯繫船東，以包庇業者將各式高檔漁獲、珍稀海產，走私銷往大陸沿海一帶省份牟利索賄。檢方懷疑海巡署有多名官員涉入其中，羈押陳、黃後擴大偵辦，調查是否還有共犯。

基隆地檢署偵辦海巡署陳姓官員涉嫌收賄，包庇黃姓魚商走私漁獲到大陸，先後聲押兩嫌獲准。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署偵辦海巡署陳姓官員涉嫌收賄，包庇黃姓魚商走私漁獲到大陸，先後聲押兩嫌獲准。記者邱瑞杰／攝影

海巡署 基隆 走私

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