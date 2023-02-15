聽新聞
test
0:00 / 0:00
魚商走私高檔漁獲銷陸！海巡官員涉收賄放水 官商都收押
海巡署陳姓官員涉嫌收賄，包庇黃姓魚商走私漁獲到大陸牟利。基隆地檢署聲押陳男獲准，再約談黃男偵訊後聲押。基隆地院以黃行賄嫌疑重大，並有勾串、滅證及逃亡之虞，今天准予羈押禁見。檢方「連下兩城」鞏固案情後，擴大偵辦是否有其他官員涉入。
基隆地檢署接獲檢舉，指有海巡官員涉嫌收賄，包庇漁獲走私銷往大陸。辦案人員整理檢舉情資，鎖定涉案情節較明確的陳姓海巡官員。檢方日前指揮廉政署人員逮捕陳男，複訊後認犯嫌重大，依貪汙治罪條例違背職務收賄罪聲請羈押禁見，法院裁准。
專案小組過濾搜索陳男證物，釐清案情逐步收網，鎖定黃姓業者涉有重嫌，搜索並約談到案說明。檢方偵訊後，指控黃以現金賄賂海巡官員，每次金額數萬元，至少行賄10次，聲請羈押禁見。
基隆地院開庭審理，認黃涉犯違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證及逃亡之虞，羈押禁見方能確保偵查程序進行，今天裁准羈押禁見。
現行法令規定船舶載運漁獲出港，海巡署查緝人員可依海岸巡防法相關規定辦理、執行安檢工作。安檢人員必須檢查船上未攜帶管制物品，才准船舶放行、出港。為防免海上走私氾濫，行政院去年12月間曾召集走私偷渡跨部會聯繫會報，落實執行。
據了解，基隆地檢署、廉政署接獲檢舉，有海巡官員私下聯繫船東，以包庇業者將各式高檔漁獲、珍稀海產，走私銷往大陸沿海一帶省份牟利索賄。檢方懷疑海巡署有多名官員涉入其中，羈押陳、黃後擴大偵辦，調查是否還有共犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言