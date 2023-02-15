強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報

近年如比特幣、乙太幣等虛擬貨幣，已成為犯罪不法所得和洗錢新寵，為強化廉政政府，法務部和廉政署有意將這類於法尚不屬「貨幣」，但仍具有相當價值的「虛擬通貨」，納入公職人員財產申報法應申報財產範圍，不僅可提升民眾對公職人員操守的信賴，也符合該法公開透明的立法目的，強化國際社會對於政府清廉執政的印象。

廉政署表示，我國全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，CPI）成績，繼前年創新高後，去年維持同樣佳績，獲評68分，全球排名第25名，超越86%受評國家，顯示國內廉政建設持續穩健推展，獲國際肯定。

其中，法務部要求廉政署研修公職人員財產申報法中的公職人員財產申報制度，因該法規定，「一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」應予申報，所稱「其他具有相當價值之財產」，尚包括礦產權、漁業權、專利權、商標專用權、著作權、黃金條塊、黃金存摺、衍生性金融商品、結構性（型）商品（包括連動債）、保險、高爾夫球及會員證、植栽等具有財產價值之權利或財物。