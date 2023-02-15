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南投「月薪12萬消保官」涉貪汙遭拘提 裁定50萬元交保
南投縣消保官許麗貞涉嫌利用職務之便，不實核銷每月5400元為民服務費，遭南投地檢署調查交保後，又涉嫌勾串證人、偽造證據，昨晚遭檢方拘提，聲請羈押禁見。南投地院下午審理後，認為相關證人都已完成筆錄，且無串證或湮滅事證事實，裁定50萬元交保。
南投縣政府表示，消保官涉及刑事案件及內容，縣府並不知情，已要求相關局處全力配合廉檢機關的調查，並將許姓消保官調為秘書，並依公務人員任用法規定，派任新消保官。
南投縣消保官許麗貞任職19年，法務部廉政署接獲檢舉，她涉嫌利用職務之便，不實核銷「為民服務費」金額數萬元。上周依貪汙治罪條例移送南投地檢署，檢察官訊後，諭令10萬元交保。
檢方發現，許麗貞交保後，疑似和證人串證、滅證，檢方昨晚持拘票拘提許麗貞，並調閱縣府監視器畫面和相關證據，認為許麗貞有勾串證人、偽造證據嫌疑，向南投地院聲請羈押禁見。
法官下午開羈押庭，認為許麗貞涉犯刑法登載不實公文書、貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，但相關證人均已完成筆錄，且無串證、滅證事實，駁回檢方聲請，裁定50萬元交保。
許麗貞擔任消保官11職等加上專業加給，每月薪資12萬元，行事作風惹議，常被批評消保工作推給相關局處，並被南投縣議會點名，重大消費議題未主動偵辦，但職務始終未曾動過。這次涉嫌不實核銷「為民服務費」數萬元遭調查，南投縣政府決定調整許麗貞為簡任秘書，靜待司法調查。
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