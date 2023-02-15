魔術道具店負責人異想天開賣偽鈔 夫妻等7人今遭起訴

雲林地檢署日前破獲台灣最大偽鈔集團，魔術道具店負責人38歲廖姓男子，意外發現道具鈔被民眾當偽鈔使用，去年11月起見有利可圖鋌而走險，夥同妻子楊女、員工洪男及李男，把偽鈔做的更加逼真，甚至加上中央銀行印章，最後仍落入法網，檢方今對製造及使用共7人提起公訴。

以廖男為首的假鈔集團成員各司其職，廖男和楊女夫妻共同指使員工洪男設計排版，面額包括100元、500元、1000元、2000元，由李男尋覓印刷廠印製，再由洪男、李男一起送往印刷廠印製。檢方共查扣面額1億2049萬1500元偽鈔，預估流入市面數量不多，最後金額仍由法院認定。

在偽鈔案擔任中盤角色的朱男，在蝦皮網站經營賣場，朱男以每張1元成本大量購買偽鈔，進貨面額共1100萬元偽鈔，並在賣場上以每張5至7元不等價格販賣，魔術鈔票每張賣5元，較逼真版本每張賣7元，販售偽鈔給油罐車司機黃男及其他購買者。

黃男去年11月16日以760元價格，向朱男購買千元偽鈔100張，除了自己使用6張買檳榔、叫外送，還把70張假鈔以面額8折價錢，加價賣給一樣在開油罐車的友人張男，張男去年12月20日拿2張千元偽鈔給FOODPANDA外送員，又在12月21日拿千元偽鈔坐計程車被識破，整起案件因此曝光。

檢方在今年2月2日聲押魔術店負責人廖男、排版設計洪男、尋覓印刷廠李男、蝦皮賣家朱男、使用偽鈔的黃男及張男等6人，法院裁定收押禁見。檢方今天偵結對7人提起公訴，據悉，起訴名單中楊女與廖男是夫妻，因無串供之虞，所以當時未被羈押。

檢方表示，廖男、楊女、洪男、李男等4人依妨害國幣懲治條例第3條第1項之偽造幣券、組織犯罪防制條例第3條之發起、指揮、參與犯罪組織等罪嫌提起公訴。朱男、黃男及張男等3人依刑法第196條第1項之行使偽造之通用紙幣、意圖供行使之用而交付偽造之通用紙幣等罪嫌，提起公訴。