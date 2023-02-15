快訊

獨／兩天前就知道…瓊瑤證實劉文正死訊 深表遺憾與不捨

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香蕉遭啃爛農夫找人放陷阱 夾死保育動物遭判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓蕉農因作物被三級保育類的水鹿噬咬、破壞，便找來劉姓男子在香蕉園內放置陷阱式捕獸器；未料，卻將水鹿夾死，遭警巡查發現；劉男否認，但陳男卻供出，劉經他授意放置陷阱，法院審理後將陳、劉兩人依野生動物保育法處6個月、8個月有期徒刑。

判決指出，陳男在高雄種植香蕉，因作物被三級保育類的水鹿噬咬、破壞，他便找來劉男在香蕉園內放置陷阱式捕獸器，於2019年11月27日上午10時許，捕獵盜水鹿，但該鹿因受困死亡，遭保七總隊第八大隊警員發現，將野生動物屍體送往相關單位鑑定，並循線找到相關涉案人。

經鑑定野生動物屍體為三級保育類台灣水鹿（學名：Rusa unicolor swinhoii），勘認陳、劉兩人涉嫌違反野生動物保育法。但劉矢口否認犯行，還辯稱沒放置捕獸夾，案發當天是去釣土虱。

陳男警詢、偵訊時供稱，香蕉園內放置的陷阱式捕獸器，是劉男經過他同意才放放置，更坦承香蕉都被水鹿嚴重破壞，影響到收成。此外陳也坦承，曾去電詢問陷阱有沒有捕抓到動物。法官依據相關證據及涉案人供述，打臉劉男辯詞。

法官認為，陳男因收成破壞，就讓劉男放置捕獸器，導致保育野生動物遇害，妨礙環境永續發展，考量犯後態度尚可，依共同犯野生動物保育法第41條第1項第1款、第3款之非法獵捕保育類野生動物罪，處將陳男處6個月有期徒刑，得易科罰金。

但劉男始終否認犯行，供詞反覆，飾詞卸責，犯後態度不佳，地院審理後依法判處8個月有期徒刑，沒收2個扣案陷阱式捕獸器。

三級保育類台灣水鹿（示意照）。本報資料照片
三級保育類台灣水鹿（示意照）。本報資料照片

香蕉 保育類野生動物

延伸閱讀

驚！嘉義又發生大批烏龜慘死蜈蚣籠 縣府追查太保市水牛公園埤塘

大夜班補眠中！撿球巧遇「失眠兇手」 一張照片勾共同回憶：除了聲音都很可愛

4種水果不甜卻容易讓你胖！專家黑名單曝：小番茄、檸檬上榜

年後減肥先解決便秘！吃香蕉卻沒用？營養師解密可能吃錯香蕉　另一款水果也超有用

相關新聞

南投「月薪12萬消保官」涉貪汙遭拘提 裁定50萬元交保

南投縣消保官許麗貞涉嫌利用職務之便，不實核銷每月5400元為民服務費，遭南投地檢署調查交保後，又涉嫌勾串證人、偽造證據，...

強化廉能政府 法務部擬將虛擬貨幣納入公務員財產申報

近年如比特幣、乙太幣等虛擬貨幣，已成為犯罪不法所得和洗錢新寵，為強化廉政政府，法務部和廉政署有意將這類於法尚不屬「貨幣」...

魔術道具店負責人異想天開賣偽鈔 夫妻等7人今遭起訴

雲林地檢署日前破獲台灣最大偽鈔集團，魔術道具店負責人38歲廖姓男子，意外發現道具鈔被民眾當偽鈔使用，去年11月起見有利可...

香蕉遭啃爛農夫找人放陷阱 夾死保育動物遭判刑

高雄陳姓蕉農因作物被三級保育類的水鹿噬咬、破壞，便找來劉姓男子在香蕉園內放置陷阱式捕獸器；未料，卻將水鹿夾死，遭警巡查發...

溫世仁2孫被在宅保母不當管教 楊媛媛攜夫提告不退讓

已逝企業家溫世仁長媳、現任溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛的孩子去年中被到府保母兼家教老師控訴施暴，還出具驗傷單向孩子提告...

台南歸仁圓環駁火釀1死 判凶嫌開槍反擊「防衛過當」

綽號「瘋狗彬」張旭彬等人去年6月間與洪啟文喝酒時發生口角，二派人馬在歸仁圓環談判時駁火，洪、吳均中彈，洪送醫不治，檢方依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦