香蕉遭啃爛農夫找人放陷阱 夾死保育動物遭判刑

高雄陳姓蕉農因作物被三級保育類的水鹿噬咬、破壞，便找來劉姓男子在香蕉園內放置陷阱式捕獸器；未料，卻將水鹿夾死，遭警巡查發現；劉男否認，但陳男卻供出，劉經他授意放置陷阱，法院審理後將陳、劉兩人依野生動物保育法處6個月、8個月有期徒刑。

判決指出，陳男在高雄種植香蕉，因作物被三級保育類的水鹿噬咬、破壞，他便找來劉男在香蕉園內放置陷阱式捕獸器，於2019年11月27日上午10時許，捕獵盜水鹿，但該鹿因受困死亡，遭保七總隊第八大隊警員發現，將野生動物屍體送往相關單位鑑定，並循線找到相關涉案人。

經鑑定野生動物屍體為三級保育類台灣水鹿（學名：Rusa unicolor swinhoii），勘認陳、劉兩人涉嫌違反野生動物保育法。但劉矢口否認犯行，還辯稱沒放置捕獸夾，案發當天是去釣土虱。

陳男警詢、偵訊時供稱，香蕉園內放置的陷阱式捕獸器，是劉男經過他同意才放放置，更坦承香蕉都被水鹿嚴重破壞，影響到收成。此外陳也坦承，曾去電詢問陷阱有沒有捕抓到動物。法官依據相關證據及涉案人供述，打臉劉男辯詞。

法官認為，陳男因收成破壞，就讓劉男放置捕獸器，導致保育野生動物遇害，妨礙環境永續發展，考量犯後態度尚可，依共同犯野生動物保育法第41條第1項第1款、第3款之非法獵捕保育類野生動物罪，處將陳男處6個月有期徒刑，得易科罰金。