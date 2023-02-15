溫世仁媳決定對施暴兩保姆提告 不讓小孩遭二度霸凌

溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛與國立台北教育大學兒童輔導專家謝政廷下午針對「教育是要教出乖孩子、還是好孩子？」議題進行對話。

楊媛媛分享接連遇到兩位會傷害孩子的保母，其中李姓保母因不當的互動，與她的6歲小孩起言語與肢體上的衝突，被解除職務後，還對這6歲小孩提告，並在媒體公開批評孩子的情緒行為有問題，造成二次傷害；而潘姓保母則是連續多次打她5歲小孩的臉頰，說到小孩遭受傷害，楊媛媛數次落淚。

對談中認為教育不是要教小孩絕對服從，而是要引導小孩學習懂得判斷是非對錯、能提出多元看法、會正當保護自己。楊媛媛覺得更重要的是，面對兒童遭受不當管教或傷害時，家長應及時關心介入，並認為家長有義務站出來保護孩子不受言語霸凌和肢體暴力。