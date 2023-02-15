聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫世仁媳決定對施暴兩保姆提告 不讓小孩遭二度霸凌
溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛與國立台北教育大學兒童輔導專家謝政廷下午針對「教育是要教出乖孩子、還是好孩子？」議題進行對話。
楊媛媛分享接連遇到兩位會傷害孩子的保母，其中李姓保母因不當的互動，與她的6歲小孩起言語與肢體上的衝突，被解除職務後，還對這6歲小孩提告，並在媒體公開批評孩子的情緒行為有問題，造成二次傷害；而潘姓保母則是連續多次打她5歲小孩的臉頰，說到小孩遭受傷害，楊媛媛數次落淚。
對談中認為教育不是要教小孩絕對服從，而是要引導小孩學習懂得判斷是非對錯、能提出多元看法、會正當保護自己。楊媛媛覺得更重要的是，面對兒童遭受不當管教或傷害時，家長應及時關心介入，並認為家長有義務站出來保護孩子不受言語霸凌和肢體暴力。
楊媛媛也自省對第一位保姆的冷處理，卻反而間接造成了第二次傷害事件的發生？經過審慎思考，她深感身為家長的責任義務重大，要保護孩子不被言語霸凌、誹謗造謠以及暴力傷害，更進一步必須要避免任何其他孩子受到不良保姆的傷害。因此她與先生溫泰鈞決定提告兩位違法保姆，並揭發其惡行。楊媛媛表示：「對6歲小孩莫須有的公開指責，我們不會容忍；對5歲小孩身心的嚴重施暴，我們不會姑息。」無畏於可能面臨對方的各種虛造爆料攻勢，她更堅定的表示：「對我們家庭不實的造謠攻擊，我們不會退讓。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言