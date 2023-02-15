雙方隔空戰火未停歇！李靚蕾控王力宏不付生活費「敢做不敢承認」

藝人王力宏近期發行新歌「想見就能相見」，再度與前妻李靚蕾隔空交戰，挨批「不要利用家人作為復出宣傳的工具」，王力宏律師昨要求李靚蕾不要煽風點火；李靚蕾的律師陳建州今再發聲明指出，遺憾王力宏夥同家事律師共同創作發行含有抹黑、扭曲有關家人隱私的歌曲，並廣發新聞稿操弄輿論，誤導社會大眾。

聲明指出，美國法院判決已確定是最終判決，不容王力宏混淆視聽，且王力宏去年8月底向美國法院聲請不願支付生活費，「敢做，為何不敢承認？」

李靚蕾律師陳建州聲明全文如下：

2. 很遺憾王先生在家事案件審理中，不顧家人感受和利益，夥同其家事律師共同創作發行含有抹黑靚蕾、扭曲有關家人隱私之歌曲，並廣發新聞稿操弄輿論，誤導社會大眾，已嚴重打擾靚蕾與家人的平靜生活和權益，迫使靚蕾必須還原事實真相。

3. 對於王先生選擇繼續扭曲事實，我們深表遺憾。為免王先生繼續胡亂指摘、抹黑，以下說明美國紐約法院訴訟結果：

（1）王先生在美國法院所提動議在2022年7月6日均遭美國法院判決敗訴，因此王先生於2022年8月5日向美國法院提交上訴申請書，依法可於2023年2月6日前備妥文件向法院上訴。然，王先生在期限內並無提出上訴，因此2022年7月6日美國法院的判決，已確定成為最終判決，不容王先生混淆視聽。

（2）王先生於2022年8月31日向美國法院提交（2022年11月7日另向臺灣法院提交）不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請，王先生竟然敢做，為何不敢承認，甚至要誣指靚蕾造謠？

（3） 靚蕾於2022年11月23日針對王先生違反雙方協議事項，向美國法院提出強制執行之聲請，待美國紐約法院裁判。

4. 其他有關家人事宜，基於兒少法規定及保護家人立場，不便多加說明，但唯一能說的就是靚蕾一直盡心盡力促使王先生與家人的穩定相處，絕無違反法律情事。對於王先生為了復出聲勢違反兒少法，片面對大眾釋出誤導性之訊息侵害家人隱私和利益的行徑，我們深感遺憾和無奈。衷心期盼王先生能以家人福祉為重，還給家人平靜的生活，不要再浪費社會資源。