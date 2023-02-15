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北監開出寬限期 一周內交出違禁品免責

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台北監獄傳有收容人利用郵寄包裹夾藏智慧型手機進舍房，戒護科10日查出7人違規並起出8支手機，相關懲處有待調查釐清，然獄方為防類似情況重演，昨天也開出一周時間，期限內繳交違禁可免被究責。

台北監獄副典獄長李金德表示，目前掌握的7名違規收容人都是協助獄方管理、俗稱「雜役」的作業人員，都是利用挖空的書本或厚重物品外殼偷渡手機。由於手機屬違禁品，7人可能面臨「停止戶外活動」或更嚴厲的懲處，但確切的懲處內容，有待調查釐清。

據悉，北監昨天向收容人宣布「一周內交出違禁品將不究責」。李金德今證實此事，指做法是幹部們開會討論後的決議，目的是希望監獄不要再有違禁品出現。

李金德說，北監10日獲悉收容人夾藏智慧型手機後，已多次突擊檢查，送進監所的包裹也都嚴加審核，但難保沒有其他違禁品存在，因此才會訂出一個寬限期，只要收容人在期限內主動交出違禁品，並清楚交代違禁物來源管道，就不會追究相關責任。

李金德也說，北監目前針對包裹都是以人工從外觀辨識，為了防止書本或物品夾藏可能，未來考慮引進X光機，落實徹底檢查。

台北監獄針對收容人夾帶違禁品情事，除了加強突擊檢查，也開出一周免責寬限期，鼓勵收容人主動交出違禁品（示意圖與人物事件無關）。記者陳俊智／攝影
台北監獄針對收容人夾帶違禁品情事，除了加強突擊檢查，也開出一周免責寬限期，鼓勵收容人主動交出違禁品（示意圖與人物事件無關）。記者陳俊智／攝影

監獄 典獄長 幹部

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