同一企業可組幾個工會？ 憲法法庭21日辯成立廠場企業工會案

中華航空企業工會第四分會32名會員發起籌組修護工廠企業工會，桃園縣（改制前）、市政府前後核准，但華航企業工會都以利害關係人身分提訴願，勞動部兩度撤銷原處分。廠企工會不服，提行政訴訟接連碰壁後，聲請法規範及裁判憲法審查。廠企工會認為工會法施行細則第2條第1項、第2項規定有違憲疑義，憲法法庭21日行言詞辯論。

廠企工會主張憲法第14條規定人民有結社的自由，第153條第1項又規定國家為改良勞工及農民之生活，增進其生產技能，應制定保護勞工及農民之法律，實施保護勞工及農民之政策。從事各種職業的勞動者，為改善勞動條件、增進其社會及經濟地位，得組織工會，這是現代法治國家普遍承認的基本勞權，且兩公約也有類似的規範。

廠企工會認為工會法工會施行細則第2條第1項、第2項規定違反法律保留原則、授權明確性原則及法律優位原則，侵害了憲法、公政公約、經社文公約保障結社自由的規定。

聲請人認為同一廠場為範圍的工會屬企業工會，工會法允許企業工會得在廠場、事業單位及關係企業等不同層級同時成立，有助於工會法促進勞工團結、提升勞工地位和改善勞工生活的立法目的。

因工會法施行細則指工會法所指的「廠場」，指的是有獨立人事、預算會計，並得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記或商業登記的工作場所。但自施行以來，廠場是否具備獨立人事、預算與會計，認定爭議不斷，廠企工會認為應明確規範定義。

另外，勞動部認為同一廠場成立工會必須限於具備獨立人事、獨立預算會計及「得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記之工作場所」三要件，是增加法律所無的限制，侵害結社權，也違背憲法法律保留、授權明確性原則。

廠企工會認為勞動部擔憂複數工會影響企業內勞工團結，但答案並非肯定。再者，是否具備廠場成立企業工會的要件，都可由雇主一手掌握，雇主可輕易使各場區不符合廠場工會成立的法定要件，則工會法許可同一廠區成立廠場工會的制度及形同虛設。

憲法法庭以華航修護工廠企業工會案為主案，漢翔航空工業公司沙鹿廠企業工會案併案審理。

不過勞動部認為兩案的聲請人在案件判決確定後，兩「工會」已無法定地位，顯有當事人不適格重大瑕疵。勞動部表示，憲法雖規定人民有結社的自由，但基於維持社會秩序考量，仍有以法律就制度面設有適當管制的必要，為避免同一企業工會組織過多，反而分化團結，因此各企業工會以組織1個為限。