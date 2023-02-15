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台中酒商漏報19億營業額逃漏稅 負責人今拚1億元交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式替酒店隱匿最高百分25營業稅，估計規避19億營業額逃漏稅，台中地檢1月搜索聲押國泰負責人劉榮祺、金錢豹2名業者及另名酒店負責人；中檢今向法院聲請停止羈押，建議命劉榮棋1億元交保，目前仍待法院裁定中。

台中地檢表示，經檢察官偵查進度認為劉榮棋已無羈押必要，近日提出訊問後，劉均認罪、表示願意繳回8000萬元不法犯罪所得，中檢今向台中地院聲請停止羈押劉，並在聲請書上建議命劉1億元交保，目前等待法院裁定中，另外金錢豹張姓、連姓業者，及另家酒店李姓負責人仍在押。

1月檢方兩波搜索後，國泰洋酒也於1月18日發出聲明，表示針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。

台中地檢1月11日先搜索國泰洋酒及旗下空殼公司，以及金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV及儷晶養生會館共19處，12日、16日依違反商業會計法、稅捐稽徵法嫌疑重大，將劉榮棋聲押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國泰洋酒。圖／報系資料照 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國泰洋酒。圖／報系資料照 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒店 KTV 逃漏稅

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