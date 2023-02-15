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女兒昏迷住院照樣領助理費87萬多 宜蘭前議員涉貪汙交保20萬
宜蘭前縣議員張秋明於民國99年到103年任議員期間，聘用長女擔任公費助理，張女102年發生交通事故，斷續住院長達1年多，張秋明卻讓她照領助理費與春節慰勞金等高達87萬3065元，涉嫌違反貪汙治罪條例，宜蘭地檢署於今複訊後，諭知20萬元交保。
檢方指出，調查局北部地區機動工作站大約半年前接獲檢舉，張秋明長女99年3月起擔任公費助理，任期到103年12月，但105年5月出車禍，到103年1月住院長達半年，之後也有多次就醫與住院，且因車禍導致腦部及語言功能受創，經地院裁定為受監護宣告之人，仍持續領助理費到任期結束。
機動工作站報請地檢署指揮偵查，14日上午持搜索票到張秋明住處蒐證，通知張、證人張妻及另1名女兒到案說明，並查閱交易明細、住院紀錄等證物，詢問後送宜蘭地檢署複訊。張將87萬3065元繳回，檢方認為無羈押必要，諭知張以20萬元交保。
張秋明強調偵查不公開，回憶10年前車禍發生後，女兒昏迷指數到達3，住院半年出院後又斷續住院達1年多，為了照顧女兒，沒有心力處理其他事情，竟然忘記將女兒職務停掉，「有點丟臉」，雖是無心之失，後續仍會坦然面對。
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