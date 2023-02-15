潮牌「翻玩」LV挨告 爭議商品照賣4人再起訴
由台灣潮流界聞人黃克誠（Eric Huang），以「翻玩」概念創意改造多家精品品牌的潮牌「MF BY G.C.D.C」，去年遭法國LV認為其商品上的LV字樣，已涉嫌抄襲該而跨海提告。但LV發現，即便黃與公司負責人顏伯修遭檢方起訴，顏男並遭判刑，該品牌仍持續在店面販售侵害LV商標權的商品，因此再次提告，台北地檢署今再度依違反商標法起訴黃、顏等4人。
「翻玩」英文稱為「Bootleg」，常藉由創意改造各精品品牌廣為人知的LOGO，用滑稽風格重新詮釋，因此廣受年輕人族群歡迎。而「MF BY G.C.D.C」不僅翻玩LV，也包括GUCCI、YSL、BURBERRY、HERMES、CHANEL 等一線精品。
當初LV提告後，設計人黃克誠曾解釋，自己僅以戲謔風格重新創作上述精品商標，是創作而非不是仿冒，仍遭檢察官認定，兩人所創作的LOGO已足以造成消費者混淆，加上事前未經商標權人同意，因此將黃、顏2人依違反《商標法》罪嫌起訴。
案經智財法院審理，法官認同檢方見解，並區分「戲謔仿作」(parody)與侵害商標權之間的差異，因此將顏男依違反商標法判刑5月、得易科罰金；同時顏男需將侵害LV商標權的商品銷毀，並與公司連帶賠償79.2萬元。黃男部分則仍在審理中。
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