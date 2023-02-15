潮牌「翻玩」LV挨告 爭議商品照賣4人再起訴

由台灣潮流界聞人黃克誠（Eric Huang），以「翻玩」概念創意改造多家精品品牌的潮牌「MF BY G.C.D.C」，去年遭法國LV認為其商品上的LV字樣，已涉嫌抄襲該而跨海提告。但LV發現，即便黃與公司負責人顏伯修遭檢方起訴，顏男並遭判刑，該品牌仍持續在店面販售侵害LV商標權的商品，因此再次提告，台北地檢署今再度依違反商標法起訴黃、顏等4人。

「翻玩」英文稱為「Bootleg」，常藉由創意改造各精品品牌廣為人知的LOGO，用滑稽風格重新詮釋，因此廣受年輕人族群歡迎。而「MF BY G.C.D.C」不僅翻玩LV，也包括GUCCI、YSL、BURBERRY、HERMES、CHANEL 等一線精品。

當初LV提告後，設計人黃克誠曾解釋，自己僅以戲謔風格重新創作上述精品商標，是創作而非不是仿冒，仍遭檢察官認定，兩人所創作的LOGO已足以造成消費者混淆，加上事前未經商標權人同意，因此將黃、顏2人依違反《商標法》罪嫌起訴。