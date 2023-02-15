蘇大媽大罵「地檢就是這麼野蠻」 台南高分院仍判無罪

台南檢舉達人蘇大媽去年1月間因案經檢方傳喚她到庭，卻要不到證人費而在報到處咆哮，經法警長勸阻不聽且要求她離開，大罵「地檢就是這麼野蠻」等語而遭起訴，一審認依當時情境，認她無侮辱、謾罵、嘲笑法警或其執行職務的意思而判無罪，檢方上訴，二審上午駁回上訴。

台南高分院合議庭指出，蘇女案發時確曾對台南地檢署法警長及法警口出上開言詞。然查監視錄影光碟及勘驗筆錄截圖畫面等，蘇女與法警長或法警對話的經過，顯示她因自認說話音量並未違反環保署規定的噪音標準，而針對台南地檢署所訂的維護安全秩序作業要點批評「你們的規定很野蠻、地檢就是這麼野蠻」，並非針對法警長或法警個人加以辱罵，屬對公眾使用行政機關的使用規範內容合理與否等公共事務有所評論。

且所稱野蠻僅在表達她認為規定蠻橫不講理、恣意妄為，仍在合理評論範圍內，不涉及對於公署或公署內執行職務人員的人格、社會評價不當攻擊，並不構成公然侮辱要件。

同時，她於法警長要求離開時，雖回應「為何要禁止我進來、你有甚麼資格」，顯然是質疑法警長命令的正當性，並非侮辱性言詞，法警長的人格及社會評價，不致因之遭貶抑，也未構成公然侮辱要件。

合議庭表示，法警長表示要法辦蘇女，她雖回以「我就讓你辦啊！看你要怎麼辦」、「地檢就是現世報」等語，然此僅是她自認並無違法，對於法警長所言理直氣壯的回應，而無涉及任何輕蔑或對法警長人格的惡意攻擊。

合議庭認為，蘇女於法警長指示其他法警不要讓她進入該署建築物內時，回稱「為什麼不讓我進去，誰敢給我動，誰就給我試試看」等語，顯然是對法警長命令有所質疑，並針對其他即將依指示驅離的法警表示不准對其身體施以強制力，否則將有所行動，也與侮辱性言詞有所差別。

合議庭指出，蘇女說話態度縱使不佳，而對執行公務之人員有失禮貌與尊重，或使用的批判言詞尖銳，容易令法警長、法警等人有所不悅，損及閱聽者的個人情感，然此伴隨負面評價而來的必然附帶效果。