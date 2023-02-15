夫吸毒鏘掉聽到妻外遇叫床 拿刀殺人未遂自殘判4年

台中市魏男曾對王姓妻子家暴，二人去年3月談分手時，魏因吸毒失控，質疑妻子外遇，還稱有聽到妻子叫床聲，持持彎刀砍妻脖子一刀，幸妻躲房間才未遇害，魏行凶後坐在客廳自殘，一審依殺人未遂罪判刑4年，全案上訴二審後駁回，維持原判。

判決指出，魏姓男子（35歲）與王女是夫妻，二人與5歲女兒、王女母親同住在北屯區，魏過去曾懷疑王女外遇出軌，而有掐勒脖子、摔手機、持刀在家中走動等家暴行為。

去年3月19日，魏男在浴室吸毒後，除了質疑王妻妻子外遇外，還質問妻子是否向警方告密吸毒情事，王妻否認後，魏持刀欲自殘，但疑因吸毒精神狀況不佳，自認聽到王妻在嘲笑後，持彎刀到客廳與妻子理論。

魏男從口袋拿出彎刀後，砍向王女脖子，王女雖伸手阻擋，但仍被割傷脖子，魏沒打算停手，持續朝王女砍殺，王女尖叫跑出客廳向母親求助，魏則是坐在沙發上持彎刀自殘。

王女與母親見狀，前往制止，拉扯過程傷及王女脖子有7公分撕裂傷、右手有5公分撕裂傷，王女奪下魏手中彎刀後，丟向陽台，與母親一起躲進5歲女兒房間。

警方到場後查扣涉案凶刀、毒咖啡包等贓證物，並將王女、魏送醫治療，全案依家暴殺人未遂罪起訴。

魏男雖承認有吸毒、持刀砍殺妻子的行為，但否認有殺人意圖，還辯稱，只是想嚇嚇妻子。

一審審理時，合議庭有委請草屯療養院評估魏男犯案時的精神狀況，發現魏男在案發前有服用毒品咖啡包的次數增加，還產生疑似忌妒妄想、幻聽，懷疑妻子有外遇、聽到叫床的聲音等狀況，雙方常有爭執，而魏犯行前有吸食毒品咖啡包、飲用啤酒，可能影響辨識違法能力。

一審認定魏因吸毒降低辨識違法能力，依法減刑，依家暴殺人未遂罪，判刑4年，另涉傷害罪部分，判刑3月，得易科。

全案上訴二審後，仍維持一審認定，駁回上訴，維持一審原判。

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