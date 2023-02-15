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越籍男闖同胞住處取現金迫匯款15萬 遭判7年6月

中央社／ 彰化15日電

來自越南的黎姓及黃姓男子等人為幫友人出氣，闖入阮男住處押人上車，另取走現金3萬元，又強迫阮男聯絡在越南的弟弟匯款15萬多元後才放人，黎男遭判徒刑7年6月，黃男3年8月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，黎男、黃男不滿阮男積欠友人「阿泰」債務，又私下和阿泰妻子往來，民國110年4月，黎男、黃男及阿泰帶著另名友人陳男，前往阮男住處，持刀架住阮男腰部，將他強押上車，另取走現金新台幣3萬元。

黎男等人搭車前往彰化鹿港鎮及台中市龍井區，其中黃男及陳男在台中市龍井區下車，但黎男仍不放人，將阮男載送到雲林縣斗六市，在車上命令阮男用手機聯絡在越南的胞弟，以做生意急需用錢為由要求匯款，阮男的弟弟信以為真，將越南盾1億2000萬（約合台幣15萬4000多元）匯入黎男指定的越南帳戶，才將阮男載回鹿港鎮住處放人。

阮男獲釋後報警處理，檢警循線逮捕黎男等人，另追查阿泰身分，而黎男等人遭檢方依刑法強盜等罪起訴；彰化地院審理此案時，黃男及黎男都承認恐嚇被害人，卻否認有強盜行為。

黃男辯稱，不清楚匯款越南盾的部分，黎男則說，沒拿刀子恐嚇被害人，也沒有要求阮男匯款；不過法官根據原告阮男以及陳男證詞，認定黎男、黃男涉嫌闖入阮男住處持刀恐嚇，且黎男曾要求阮男的弟弟匯款。

地院法官認為，被害人在房間內睡覺，在毫無防備情形遭人喚醒，被告黎男等4人具人數優勢，被害人沒有選擇餘地，完全受到壓制，除將金錢及金項鍊交給被告等人外，又發生匯錢情形，足以認定常人在此相同情況下，無法有任何反抗行為，黎男等人強取被害人財物之行為，符合強盜罪構成要件。

判決書指出，黎男及黃男都涉犯刑法結夥3人以上攜帶凶器侵入住宅強盜罪，黎男遭判有期徒刑7年6月，黃男3年8月，全案仍可上訴。

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