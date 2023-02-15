半夜收恐嚇訊息勒索千萬 竟是丈夫外遇對象搞鬼

桃園一名邱姓女子2018年10月某日凌晨突然收到恐嚇訊息，對方稱手中握有她與丈夫的性愛影片，必須簽下1千萬元本票，並管好自己丈夫，令她十分不解，經過追問，才知丈夫出軌，而傳送訊息者正是「小三」王姓女子；邱女不甘受屈，興訟指控王女恐嚇及侵害配偶權，要求120萬元精神賠償，經桃園地院審理，最後獲判25萬元。可上訴。

邱女興訟表示，王女2018年10月凌晨傳訊給她，恫稱手中握有她的性愛影片，並指她丈夫出軌外遇，要求她管好丈夫並簽1千萬元本票，否則性愛影片和丈夫外遇情事就會被周刊爆料，經過詢問，才知對方身分就是丈夫外遇對象。王女除了恐嚇勒索，令她心生畏懼，其與丈夫多次發生性行為，也侵害她的配偶權，恐嚇部分應賠償100萬元，侵害配偶全部分也應賠20萬元。

審理時，王女否認侵權，辯稱自己是被邱女丈夫性侵，並指訊息內容是邱女丈夫為了離婚而託她傳送，強調自己無恐嚇取財意圖，但說法未被採信。

法院調查，王女若真的被邱女丈夫性侵，理當追究法律責任，並與邱女丈夫保持距離，以維護自身安全，但她不但沒有追究，反而主動約對方單獨外出去宜蘭，2人還會定期聯絡見面，有違性侵被害人與加害人互動常情。此外，王女因恐嚇取財未遂被判有罪，經高等法院駁回確定，其雖堅稱是應邱女丈夫要求，但證據難認與邱女丈夫有任何關連。