快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

台南地院法官傳言詞霸凌 4個月3書記官、2法助代理

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院徐姓法官遭媒體爆料，因情緒管控不當，遭檢舉以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月陸續有3書記官、2名法助代理或支援頻繁，甚至傳出壓力過大求助身心科治療，台南地院表示，有關報導徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，院方業已啟動自律程序，進行調查。

據指出，徐法官司法官班51期，現年40歲，2012年到台南地院任職。徐法官多年前曾因情緒控管問題，向法院聲請停止分案一段時間，之後調到柳營簡易庭，直至去年8月31日調回台南地院民事庭。然而，徐法官調回地院4個多月，陸續有3書記官、2名法助代理或支援。

台南地院指出，徐法官去年8月底從柳營簡易庭調動至本院民事普通庭後，配屬的書記官接股不久，隨即至台北受訓1個月，且申請於今年1月間統一調動他院獲准，受訓後回來因育嬰需求，去年11月間請育嬰留職停薪。

在此情形下，法院為讓徐法官可以安心工作，商請另一位育嬰中的書記官銷假返院專責代理，直至1月中書記官統一調動時，改配置統一調動的書記官給徐法官。

另在法助部分，徐法官配屬的法助，今年1月間曾以身心狀況不佳，擔心無法做好法官要求的工作為由，要求調離該股，並請假休養，經評估其身心狀況後，在她銷假上班時，隨即將其原本工作與民事庭僅有之一位支援法助做調換。

但新法助上任後，即上簽辭職並開始休假，在等待新法助到職期間，因院方並無其他法助可供調派，依慣例由支援法助支援，若無支援法助才啟動法助代理機制。

台南地院表示，顧及支援法助身心狀況，徵詢其意見後，她表示自己從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，希望在新法助到職前，仍可以支援徐法官的法助業務。院方因而尊重其意願，由她支援徐法官，並告知若期間覺有不適，可隨時停止支援。

據指出，徐法官調回台南地院民事法庭，為了工作運作，能夠進入軌道，對書記官、法助有所要求，跟上他的腳步；言行之間，是否有三字經和髒話辱罵書記官及法助，甚至導致壓力過大，身心狀況，院方指出，仍需再調查。

台南地院指出，有關報導徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，院方業已啟動自律程序，進行調查。院方將秉持毋枉毋縱、絕不護短的態度進行調查，調查結果，若確有違失行為，將依法處置。

台南地院指出，有關報導徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，院方業已啟動自律程序，進行調查。圖／本報資料照
台南地院指出，有關報導徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，院方業已啟動自律程序，進行調查。圖／本報資料照

台南

延伸閱讀

台南歸仁圓環駁火35槍釀1死 槍手判13年

台南女組頭遭擄被迫簽3千萬本票 司機三緘其口否認涉案

多家中媒爆「氣」了 人民日報連三天轟美式民主霸凌

同學認證朴寶劍又帥又善良　自曝遭霸凌「只有他願意跟我當朋友」

相關新聞

獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年酒後無照駕駛BMW轎車行經大里區，撞死買菜梁姓婦人逃逸，在東區連撞2輛車後落網，劉酒精濃度...

不甘男友劈腿又分手 高雄女闖住處剪壞內褲

施姓女子懷疑男朋友劈腿，去年1月26日兩人分手後，施女心有不甘，兩天後闖入「前」男友住處，把內褲、褲子用剪刀剪壞，前男友...

定讞恐入獄！陳盈潔教唆大姊偽造本票 更二審判3年2月刑

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但...

半夜收恐嚇訊息勒索千萬 竟是丈夫外遇對象搞鬼

桃園一名邱姓女子2018年10月某日凌晨突然收到恐嚇訊息，對方稱手中握有她與丈夫的性愛影片，必須簽下1千萬元本票，並管好...

台南地院法官傳言詞霸凌 4個月3書記官、2法助代理

台南地院徐姓法官遭媒體爆料，因情緒管控不當，遭檢舉以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月陸續有3書記官、2名法助代...

春節賭博惹殺機！兄弟檔合夥強盜一槍穿胸打死賭客 判關23年定讞

南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦