台南地院法官傳言詞霸凌 4個月3書記官、2法助代理

台南地院徐姓法官遭媒體爆料，因情緒管控不當，遭檢舉以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月陸續有3書記官、2名法助代理或支援頻繁，甚至傳出壓力過大求助身心科治療，台南地院表示，有關報導徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，院方業已啟動自律程序，進行調查。

據指出，徐法官司法官班51期，現年40歲，2012年到台南地院任職。徐法官多年前曾因情緒控管問題，向法院聲請停止分案一段時間，之後調到柳營簡易庭，直至去年8月31日調回台南地院民事庭。然而，徐法官調回地院4個多月，陸續有3書記官、2名法助代理或支援。

台南地院指出，徐法官去年8月底從柳營簡易庭調動至本院民事普通庭後，配屬的書記官接股不久，隨即至台北受訓1個月，且申請於今年1月間統一調動他院獲准，受訓後回來因育嬰需求，去年11月間請育嬰留職停薪。

在此情形下，法院為讓徐法官可以安心工作，商請另一位育嬰中的書記官銷假返院專責代理，直至1月中書記官統一調動時，改配置統一調動的書記官給徐法官。

另在法助部分，徐法官配屬的法助，今年1月間曾以身心狀況不佳，擔心無法做好法官要求的工作為由，要求調離該股，並請假休養，經評估其身心狀況後，在她銷假上班時，隨即將其原本工作與民事庭僅有之一位支援法助做調換。

但新法助上任後，即上簽辭職並開始休假，在等待新法助到職期間，因院方並無其他法助可供調派，依慣例由支援法助支援，若無支援法助才啟動法助代理機制。

台南地院表示，顧及支援法助身心狀況，徵詢其意見後，她表示自己從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，希望在新法助到職前，仍可以支援徐法官的法助業務。院方因而尊重其意願，由她支援徐法官，並告知若期間覺有不適，可隨時停止支援。

據指出，徐法官調回台南地院民事法庭，為了工作運作，能夠進入軌道，對書記官、法助有所要求，跟上他的腳步；言行之間，是否有三字經和髒話辱罵書記官及法助，甚至導致壓力過大，身心狀況，院方指出，仍需再調查。