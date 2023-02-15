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春節賭博惹殺機！兄弟檔合夥強盜一槍穿胸打死賭客 判關23年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致死，一、二審依強盜殺人等罪判王天理23年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王主文一審被依強盜致人於死罪判刑9年，二審改依攜帶凶器強盜罪判刑8年10月，因他未上訴第三審而確定。

王主文、王天理2021年2月13日農曆大年初二，一同到南投縣某民宅賭博，期間對劉姓賭客心生不滿，先持辣椒水在屋內噴灑，導致屋內賭客紛紛躲避逃離，王主文趁隙搶走劉放在桌上的3萬元現金。

兩人得手後開車逃離現場，又返回民宅對面，見劉現身便上前毆打，並趁機從劉的褲袋強取現金，劉奮力抵抗，王天理見狀持槍朝劉的左前胸壁近距離射擊一槍，子彈貫穿劉的肺葉，導致劉大量失血身亡。

王主文見劉中槍無力倒地，從劉的褲袋奪走10萬元現金，再搭乘王天理的車逃逸。檢警獲報5小時逮捕兩人到案，法院審理時王主文坦承犯行，但王天理否認殺人，供稱自己是一時緊張，造成槍枝走火，他並非故意要給劉死的，也不知道哥哥有拿劉的13萬元現金。

一審認定王主文、王天理患有輕度、中度智能障礙，犯行時辨識違法能力降低，依法減刑，分別依強盜致人於死罪判王主文9年、依強盜殺人罪判王天理23年徒刑，褫奪公權10年，併科10萬元罰金。

二審指出，王主文無從預料弟弟會開槍殺人，改依攜帶凶器強盜罪判刑8年10月，另王天理部分維持一審判決，仍判23年徒刑。王天理不服上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴而定讞。

南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致死，一、二審依強盜殺人等罪判王天理23年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。 示意圖／ingimage
南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致死，一、二審依強盜殺人等罪判王天理23年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。 示意圖／ingimage

強盜 殺人 南投

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