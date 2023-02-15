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台中超跑惡煞案終要宣判！3人部分認罪 1人翻供全否認

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1年多今辯論終結，張仍否認殺人未遂僅坦承傷害，並對被害人道歉，表示以後不該讓情緒控制行為，李也部分認罪、陳全否認主張無罪，法院諭知3月1日宣判，張還押看守所。

張敦量、李韋霖及陳勁豪2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大生車禍，涉嫌朝他頭部痛毆引起社會軒然大波，檢方以張涉嫌殺人未遂、重傷害等罪嫌，李、陳認定屬共犯。

台中地院審理1年多，期間包括將宋姓男大生傷勢2度送鑑定、數度傳證及勘驗監視器畫面等，並罕見「第6度」裁定張敦量延押，等同將羈押至速審法期限15個月，張最遲3月24日期滿前才能出籠；李韋霖、陳勁豪則在去年底交保。

由於中院去年12月13日開準備程序庭，告代、辯護人各就宋男傷勢送醫院鑑定結果表示意見，審判長高思大當庭說，有接獲中國附醫函覆「有人企圖干擾醫院鑑定結果」，高當庭諭知不能再有這樣行為，否則考慮重新羈押。

中院今上午開庭，張的辯護人律師林柏宏表示，就法官高思大該次開庭說法，擔心其心中已有確定看法而預斷，恐在量刑上對張敦量加重受到不利益，但張在押沒能力、也不敢去影響醫院，希望法院能函詢醫院，釐清事實。

張敦量也表示他坦承傷害、強制等罪，但否認殺人未遂，林柏宏為其辯護稱，全案起因行車糾紛，張不可能因此有殺人犯意，且他事後均配合調查、願談和解，但因被害方提出1500萬元，雙方就金額無共識才沒談成。  

李韋霖僅坦承強制罪否認傷害，表示先前會承認傷害是為拚交保，陳勁豪則翻供全否認，表示之前坦承傷害是希望和對方和解撤告，但後來和律師討論認為自己沒做的事為何要承認。

宋姓男大生今也和3名告訴代理人出庭，其等認為宋男頭部遭重創，對方顯有殺人未必故意，罪證確鑿下被告還否認令人匪夷所思，且宋現在連拿筆寫自己名字都有困難，痛批張等人輕賤人命，請求從重量刑；公訴檢察官同樣向法院求重刑。

最後就科刑表示意見時，張敦量再次向被害人道歉，也想繼續談和解，他被羈押1年3個多月期間靜下心反思，深刻體認不該讓情緒控制自己行為，李韋霖重申沒有傷害宋男，陳勁豪則說他非常後悔認識張敦量，希望趕快落幕讓他重做正常人。

張敦量等3人駕駛瑪莎拉蒂痛毆男大生案，法院審理1年多目前張仍在押，全案3月1日宣判。圖／報系資料照
張敦量等3人駕駛瑪莎拉蒂痛毆男大生案，法院審理1年多目前張仍在押，全案3月1日宣判。圖／報系資料照

殺人 瑪莎拉蒂

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