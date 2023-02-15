保五警酒駕自撞被自家人發現 總隊開鍘止血

保安警察第五總隊第二大隊員卞姓員警今天清晨酒駕自撞台南市中西區西門路與民權路口；警獲報到場實施酒測，發現呼氣酒精濃度達每公升0.50毫克，明顯涉犯公共危險罪依法移送，另查出卞男警職身分，對此，總隊表示，除記過懲處、調整單位，年終考績列丙並從嚴追究相關人員考核監督責任。

卞員今天上午5時41分開車酒駕上路，行經台南市中西區西門路與民權路口時，自撞中央分隔島；路人見狀報警，轄區員警獲報到場協處，雖無波及其他人車，也未造成傷亡，但經呼氣酒精濃度達每公升0.50毫克，已涉犯公共危險罪，警詢後將他依法移送。

卞男為警職身分，於保五總隊第二大隊服務，對此，總隊上午召開考績會，除記一大過懲處，並調整服務單位、年終考績考列丙等及從嚴追究相關人員考核監督責任。