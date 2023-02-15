快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保五警酒駕自撞被自家人發現 總隊開鍘止血

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

保安警察第五總隊第二大隊員卞姓員警今天清晨酒駕自撞台南市中西區西門路與民權路口；警獲報到場實施酒測，發現呼氣酒精濃度達每公升0.50毫克，明顯涉犯公共危險罪依法移送，另查出卞男警職身分，對此，總隊表示，除記過懲處、調整單位，年終考績列丙並從嚴追究相關人員考核監督責任。

卞員今天上午5時41分開車酒駕上路，行經台南市中西區西門路與民權路口時，自撞中央分隔島；路人見狀報警，轄區員警獲報到場協處，雖無波及其他人車，也未造成傷亡，但經呼氣酒精濃度達每公升0.50毫克，已涉犯公共危險罪，警詢後將他依法移送。

卞男為警職身分，於保五總隊第二大隊服務，對此，總隊上午召開考績會，除記一大過懲處，並調整服務單位、年終考績考列丙等及從嚴追究相關人員考核監督責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

內政部警政署保安警察第五總隊岡山營區。圖／取自Google Map
內政部警政署保安警察第五總隊岡山營區。圖／取自Google Map

酒駕 考績 台南

延伸閱讀

獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑

12年前酒駕罰單不理！屏東分署要扣保險給付 男一次繳清

建築工猛灌烈酒喝到早上 撞飛婦人害慘死自首減刑判2年

派出所長圖利情色業者、酒駕記者 最高法院判關3年2月定讞

相關新聞

獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年酒後無照駕駛BMW轎車行經大里區，撞死買菜梁姓婦人逃逸，在東區連撞2輛車後落網，劉酒精濃度...

不甘男友劈腿又分手 高雄女闖住處剪壞內褲

施姓女子懷疑男朋友劈腿，去年1月26日兩人分手後，施女心有不甘，兩天後闖入「前」男友住處，把內褲、褲子用剪刀剪壞，前男友...

定讞恐入獄！陳盈潔教唆大姊偽造本票 更二審判3年2月刑

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但...

半夜收恐嚇訊息勒索千萬 竟是丈夫外遇對象搞鬼

桃園一名邱姓女子2018年10月某日凌晨突然收到恐嚇訊息，對方稱手中握有她與丈夫的性愛影片，必須簽下1千萬元本票，並管好...

春節賭博惹殺機！兄弟檔合夥強盜一槍穿胸打死賭客 判關23年定讞

南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致...

台中超跑惡煞案終要宣判！3人部分認罪 1人翻供全否認

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1年多今辯論終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦