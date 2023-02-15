不甘男友劈腿又分手 高雄女闖住處剪壞內褲

施姓女子懷疑男朋友劈腿，去年1月26日兩人分手後，施女心有不甘，兩天後闖入「前」男友住處，把內褲、褲子用剪刀剪壞，前男友回家後發現家裡一團亂報警，對施女提告毀損，施女雖稱內褲、褲子是她送給對方，屬於自己的東西，但法官認為送人的東西對方就有所有權，判拘役10天，得易科罰金1萬元。

判決指出，施女和男友交往後同居在三民區一間大樓，去年1月間，施女發現男友另結新歡，兩人爭吵後鬧到分手，施女也在1月26日搬離兩人同居住處。

但兩人分手後不久，施女不甘感情畫下句點，搬離同居處後隔兩日，闖入「前男友」住處，將房間內的內褲、褲子剪壞，後來前男友回家，發現褲子受損，懷疑是施女施暴，報警對施女提告毀損，檢方調查後，依毀損罪將施女起訴。

高雄地院審理時，施女反駁，稱內褲、褲子是她花錢買來送給前男友，她是損毀「自己的」東西，並沒有毀損故意。

但法官認為，施女花錢買內褲、褲子送給男友，是在意思自由情況下的贈與行為，前男友收受後，已經取得所有權，施女剪破不屬於自己的內褲、褲子，客觀上確有毀損行為。