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開BMW撞死婦喊沒錢？幣商找母上香籌20萬拚交保落空

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年無照酒駕BMW撞死梁姓婦人逃逸，落網後羈押迄今，劉從一審時即拚交保，但一直未獲裁定，今年初再以已託母到死者靈骨塔上香、籌20萬元提存法院為由，向二審聲請交保，不過合議庭認為，劉交保後仍有畏罪逃逸可能，駁回聲請，延押到4月。

劉姓男子在去年3月間開車撞死人後，就被法院採定羈押迄今，全案今在二審審結，仍依公共危險致人於死、肇事逃逸罪，判刑5年10月，不過劉從一審審理期間，即不斷向法院聲請交保，不過都未獲裁定。

劉男在今年1月初，再向台中高分院聲請交保，劉男辯稱，一審沒有與家屬達成和解的原因是，家屬要求的賠償金太高，而且他家境狀況不佳，無力一次負擔，一審開調解庭時，他不斷向死者家屬道歉，也委託母親到死者的靈骨塔獻花、上香致意，他犯後已有悔悟之心。

劉男還說，去年底的時候，為了讓法院看到他有彌補過錯的決心，還請母親籌措的20萬元現金，提存到台中地院的提存所，已盡力對此案造成的損害負責，而交保之後，才仍盡快賠償死者家屬，也交保後不會棄父母不顧，也會定期到派出所報到，強調會「一肩扛起責任」。

不過台中高分院審酌，劉男在肇事後逃逸，已有具體逃亡的事實，符合刑事訴訟法的羈押理由，審酌具保、付或限制住居等其他侵害較小的手段，都不足以確保審判、執行程序的順利進行，劉男提出的理由，也不足以讓合議庭認定有裁定具保停押，因此駁回劉聲請，延押到今年4月8日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市劉姓男子開車撞死梁姓婦人，劉在台中高分院審理期間拚交保，但遭法院駁回。圖／本報資料照
台中市劉姓男子開車撞死梁姓婦人，劉在台中高分院審理期間拚交保，但遭法院駁回。圖／本報資料照

酒駕 刑事訴訟 台中市 BMW

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