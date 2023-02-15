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獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑
台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年酒後無照駕駛BMW轎車行經大里區，撞死買菜梁姓婦人逃逸，在東區連撞2輛車後落網，劉酒精濃度嚴重超標，一審依公共危險致死等罪，判刑6年，劉落網後遭羈押迄今，以母已提存20萬元拚交保，但遭法院駁回，二審今宣判，改判5年10月。
檢警調查，劉姓男子（26歲）在去年3月24日至25日凌晨，在一家KTV飲用威士忌後，駕駛BMW轎車要返家，行經大里區大智路時，擦撞前方騎機車的梁姓婦人，梁婦因全身骨折等傷勢，送醫急救後不治。
劉男在肇事後，沒有下車替梁婦叫救護車，反而開車逃逸，行經東區東光園路時，再擦撞路邊停放的貨車、轎車，警方獲報到場後，發現劉男無照駕駛，酒精濃度達每公升0.95毫克，警詢後依肇事逃逸、公共危險移送，檢方以劉涉公共危險致人於死罪，涉嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲押獲准。
一審審酌，劉男肇事路段的速限只有50公里，但劉卻以每小時106公里的高速，在市區行駛，而且已有飲酒，酒精濃度達到每公升0.95毫克，顯然在酒精作用、高速行駛下，反應、判斷能力不足，才會在梁婦騎機車變換車道到前方時，沒有注意到。
一審認定，全案劉男有過失，雖然劉落網後承認涉案，但沒有與家屬和解，依公共危險致人於死、肇事逃逸等二罪，判刑6年。
劉男不服，上訴台中高分院，今二審宣判，撤銷原判決，但仍認定涉犯公共危險致人於死、肇事逃逸罪，不過刑度略有減輕，分別判處4年10月、1年11月徒刑，應執行5年10月，仍可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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