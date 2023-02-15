快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年酒後無照駕駛BMW轎車行經大里區，撞死買菜梁姓婦人逃逸，在東區連撞2輛車後落網，劉酒精濃度嚴重超標，一審依公共危險致死等罪，判刑6年，劉落網後遭羈押迄今，以母已提存20萬元拚交保，但遭法院駁回，二審今宣判，改判5年10月。

檢警調查，劉姓男子（26歲）在去年3月24日至25日凌晨，在一家KTV飲用威士忌後，駕駛BMW轎車要返家，行經大里區大智路時，擦撞前方騎機車的梁姓婦人，梁婦因全身骨折等傷勢，送醫急救後不治。

劉男在肇事後，沒有下車替梁婦叫救護車，反而開車逃逸，行經東區東光園路時，再擦撞路邊停放的貨車、轎車，警方獲報到場後，發現劉男無照駕駛，酒精濃度達每公升0.95毫克，警詢後依肇事逃逸、公共危險移送，檢方以劉涉公共危險致人於死罪，涉嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

一審審酌，劉男肇事路段的速限只有50公里，但劉卻以每小時106公里的高速，在市區行駛，而且已有飲酒，酒精濃度達到每公升0.95毫克，顯然在酒精作用、高速行駛下，反應、判斷能力不足，才會在梁婦騎機車變換車道到前方時，沒有注意到。

一審認定，全案劉男有過失，雖然劉落網後承認涉案，但沒有與家屬和解，依公共危險致人於死、肇事逃逸等二罪，判刑6年。

劉男不服，上訴台中高分院，今二審宣判，撤銷原判決，但仍認定涉犯公共危險致人於死、肇事逃逸罪，不過刑度略有減輕，分別判處4年10月、1年11月徒刑，應執行5年10月，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年開BMW行經大里區時，撞死梁姓婦人，台中高分院今二審宣判。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年開BMW行經大里區時，撞死梁姓婦人，台中高分院今二審宣判。記者陳宏睿／翻攝

酒精 東區 BMW 台中市

延伸閱讀

開BMW撞死婦喊沒錢？幣商找母上香籌20萬拚交保落空

國道3號新竹段車禍 BMW慘遭貨櫃車壓頂上半部幾乎削平

12年前酒駕罰單不理！屏東分署要扣保險給付 男一次繳清

建築工猛灌烈酒喝到早上 撞飛婦人害慘死自首減刑判2年

相關新聞

獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年酒後無照駕駛BMW轎車行經大里區，撞死買菜梁姓婦人逃逸，在東區連撞2輛車後落網，劉酒精濃度...

不甘男友劈腿又分手 高雄女闖住處剪壞內褲

施姓女子懷疑男朋友劈腿，去年1月26日兩人分手後，施女心有不甘，兩天後闖入「前」男友住處，把內褲、褲子用剪刀剪壞，前男友...

定讞恐入獄！陳盈潔教唆大姊偽造本票 更二審判3年2月刑

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但...

台南地院法官傳言詞霸凌 4個月3書記官、2法助代理

台南地院徐姓法官遭媒體爆料，因情緒管控不當，遭檢舉以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月陸續有3書記官、2名法助代...

春節賭博惹殺機 兄弟檔合夥強盜一槍穿胸打死賭客 判關23年定讞

南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致...

台中超跑惡煞案終要宣判！3人部分認罪 1人翻供全否認

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1年多今辯論終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦