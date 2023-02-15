快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

南投兄弟檔強盜殺人 判刑8年10月、23年定讞

中央社／ 台北15日電

南投王姓兄弟檔懷疑劉姓男子詐賭，當街槍殺劉男並搶走現金，一審法院判王兄9年、王弟23年有期徒刑，二審改判王兄8年10月。最高法院日前駁回上訴定讞。

檢警調查，王姓兄弟檔民國110年2月13日，在南投民宅內賭輸錢，因此質疑劉男詐賭，兄弟檔返家取槍後回到現場，王兄先持辣椒水往屋內噴灑，劉男等人逃出屋外，王兄再趁機拿走劉男放在桌上的新台幣3萬元。

王姓兄弟檔聯手毆打劉男，欲搶奪劉男身上現金，之後王弟持槍朝劉男左前胸近距離射擊，劉男中槍後倒臥在地，王兄趁機搶走劉男身上的10萬元，再由王弟駕車一同離開現場。

一審南投地方法院判決指出，王弟否認強盜殺人犯行，並推稱槍枝走火，王兄雖坦承犯行，卻為袒護弟弟而避重就輕，2人迄今未與死者家屬達成和解，犯後態度難謂良好。

一審合議庭審酌，考量2人患有智能障礙，行凶時辨識違法能力降低，依法減刑，依非法持有非制式手槍、強盜殺人罪判王弟23年徒刑，褫奪公權10年，併科罰金10萬元；另王兄犯共同強盜致人於死罪被判刑9年。

案經上訴，二審台中高分院認為，一審認定王兄部分適用法條有誤，應是持辣椒水強盜，而非持槍共同強盜，撤銷原判決，改判8年10月，王弟則維持原判。最高法院認為，二審判決並無違法不當，全案定讞。

強盜 兄弟 南投

延伸閱讀

質疑政見頻跳票 民進黨：林明溱就是一個政治詐騙犯

影／夏立言重申九二共識、一中各表 藍總統人選該表態？朱立倫這麼說

影／蔡培慧情人節掃街發玫瑰 立院姐妹助陣力挺

影／林明溱論文涉抄襲 蔡培慧：誠信問題該說清楚

相關新聞

獨／台中幣商酒駕BMW撞死買菜婦 和解破裂二審今略減刑

台中市劉姓男子是虛擬幣商，去年酒後無照駕駛BMW轎車行經大里區，撞死買菜梁姓婦人逃逸，在東區連撞2輛車後落網，劉酒精濃度...

不甘男友劈腿又分手 高雄女闖住處剪壞內褲

施姓女子懷疑男朋友劈腿，去年1月26日兩人分手後，施女心有不甘，兩天後闖入「前」男友住處，把內褲、褲子用剪刀剪壞，前男友...

定讞恐入獄！陳盈潔教唆大姊偽造本票 更二審判3年2月刑

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但...

半夜收恐嚇訊息勒索千萬 竟是丈夫外遇對象搞鬼

桃園一名邱姓女子2018年10月某日凌晨突然收到恐嚇訊息，對方稱手中握有她與丈夫的性愛影片，必須簽下1千萬元本票，並管好...

春節賭博惹殺機！兄弟檔合夥強盜一槍穿胸打死賭客 判關23年定讞

南投縣王主文、王天理兄弟前年大年初二持辣椒水、改造手槍強盜劉姓賭客13萬元，過程中因劉奮力抵抗，王天理開槍擊中劉的左胸致...

台中超跑惡煞案終要宣判！3人部分認罪 1人翻供全否認

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1年多今辯論終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦