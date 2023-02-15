南投兄弟檔強盜殺人 判刑8年10月、23年定讞
南投王姓兄弟檔懷疑劉姓男子詐賭，當街槍殺劉男並搶走現金，一審法院判王兄9年、王弟23年有期徒刑，二審改判王兄8年10月。最高法院日前駁回上訴定讞。
檢警調查，王姓兄弟檔民國110年2月13日，在南投民宅內賭輸錢，因此質疑劉男詐賭，兄弟檔返家取槍後回到現場，王兄先持辣椒水往屋內噴灑，劉男等人逃出屋外，王兄再趁機拿走劉男放在桌上的新台幣3萬元。
王姓兄弟檔聯手毆打劉男，欲搶奪劉男身上現金，之後王弟持槍朝劉男左前胸近距離射擊，劉男中槍後倒臥在地，王兄趁機搶走劉男身上的10萬元，再由王弟駕車一同離開現場。
一審南投地方法院判決指出，王弟否認強盜殺人犯行，並推稱槍枝走火，王兄雖坦承犯行，卻為袒護弟弟而避重就輕，2人迄今未與死者家屬達成和解，犯後態度難謂良好。
一審合議庭審酌，考量2人患有智能障礙，行凶時辨識違法能力降低，依法減刑，依非法持有非制式手槍、強盜殺人罪判王弟23年徒刑，褫奪公權10年，併科罰金10萬元；另王兄犯共同強盜致人於死罪被判刑9年。
案經上訴，二審台中高分院認為，一審認定王兄部分適用法條有誤，應是持辣椒水強盜，而非持槍共同強盜，撤銷原判決，改判8年10月，王弟則維持原判。最高法院認為，二審判決並無違法不當，全案定讞。
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