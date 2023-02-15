退休警涉殺人案3度羈押 法院裁交保20萬停押

綽號「紅點」的嘉義縣退休偵查佐侯宏典與綽號「包子」的男子張嘉恩去年發生土方糾紛、爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺張男，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，侯男否認犯行，被延長羈押3次。今羈押期又將至，法院認為同案被告6人中只有侯男遭押，相關事證已蒐證，應沒有串供之虞等理由，裁定於提出20元保證金後，准予停止羈押，並限制出境、出海及限制住居，固定向派出所報到。

裁定書表示，侯男因涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪，經檢察官提起公訴，他否認犯行，但有起訴書所載的相關事證可以佐證，犯罪嫌疑重大。所涉本刑10年以上的重罪，有畏罪執行逃亡的可能，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定自去年5月18日羈押，並禁止接見通信，經延長羈押3次在案。

法院審酌，羈押並非刑罰的性質，而是在於保全刑事案件追訴、審判、執行程序順利進行，本案被告及其他共同被告業經地院準備程序訊問，其等利害關係相衝，應認被告尚無勾串共犯之虞，加以6人被告中只有被告羈押，考量目前訴訟進度，並衡量羈押對人身自由的限制程度及刑事司法的有效實現的公益需求。爰命被告提出20萬元的保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押日起限制出境、出海8月及限制住居，且應於每周一向轄區派出所報到1次，應於羈押期滿前完成具保手續。如違背應遵守的事項，依法得命再執行羈押。可抗告。

年約54歲侯男擔任警職期間曾因槍砲案辦過28歲張男，雙方因而結怨，退休後侯男投資土方事業，又與張男有利益衝突，去年1月5日相約談判，雙方爆發衝突發生槍戰，侯男持槍擊中張嘉恩右前額，張男當場失去意識，送醫不治。