狠父噴槍灌肺害死3歲女 驗DNA小孩非親生反告生母詐欺

高雄鄧姓女童2019年1月20日，被鄺姓父親拿噴槍灌入口腔，結果造成鄧女肺部氣體栓塞致死，鄺男被判10年徒刑定讞，他入監前反告女童生母詐欺，害他每月支付3萬元扶養費，檢方偵結後，認為鄧母無詐欺犯意，罪證不足，處分不起訴。

鄧母與鄺男兩人曾在2014年交往，兩人分手後，鄧母在2015年11月生下鄧姓女童，鄺男發現鄧女生下女兒後，父女倆最後成功「認親」，不僅每月支付3萬元扶養費，還會不定時協助照顧女兒。

2019年1月20日下午3時，鄺男駕駛轎車載女兒到高雄自由路上的加油站洗車，沒想到鄧姓女童卻陳屍在轎車副駕駛座，臉、胸、腹部腫漲，檢警辦案人員解剖後，釐清死因為高壓氣體灌破肺部，氣體栓塞致死。

鄺被控以噴槍灌女兒，一審依過失致死判決1年10月，但二審依成年人故意對兒童傷害致死罪，重判鄺10年徒刑，經上訴後駁回判決定讞。入監執行前，鄺男還跑到高雄地檢署提告，自爆「小孩的爸爸不是我」，控告女童生母涉詐欺。

鄺男稱鄧女在女兒出生約1年後，打電話稱生下他的女兒，兩人約在鳳山區一家超商認親，每月還會給鄧女3萬元，怎料女童死亡後，他自行做DNA檢測，才發現他不是生父，從認親到女童死亡，他被鄧女騙了4年，付出了81萬元扶養費。

鄧女反駁，稱鄺男是在女兒11個月大時自己跑來認親，當時他希望鄺男做DNA檢測，是他說不用，後來看了鄺男小時候照片，跟女兒幾乎一模一樣，她也認為女兒是鄺男親生，是鄺男告她詐欺後，她才想到女兒生父可能是別人，而且認親後兩人就復合，鄺說經濟能力許可就會給予金援。

檢方偵辦時，鄺男提出鄧女和不同男子用餐的截圖，懷孕的鄧女還曾在臉書發文，稱用餐的男子是「把比」、「把拔」等語，但照片僅能證明鄧女有與其他男子往來，不能證明鄧女確知女童生父是誰，且鄧女、鄺男分手期間，還曾發生過關係，無法排除鄧女誤認鄺男為生父的可能。

檢方綜合相關事證，認為鄧女並無詐欺犯意，因罪證不足，處分不起訴。