不滿友人提到服刑時老婆的「遭遇」 拿圓鍬打死人判無期徒刑

男子陳進祥2021年12月借宿謝姓友人家，兩人去年初喝酒聊到陳的家務事時起衝突，陳一氣之下拿圓鍬毆打謝的頭、臉卅多下致死，事後辯稱沒殺意。桃園地方法院批陳手法殘忍、毫無悔意，依殺人罪判無期徒刑。台灣高等法院今駁回上訴。

陳進祥（63歲）原居無定所，謝姓友人收留，住在謝大園區住處旁鐵皮屋。2022年1月2日下午，兩人在謝家喝酒，謝批評陳服刑時陳妻的遭遇，陳認為謝「態度不好」而發怒，兩人爆發口角後陳奪門而出。陳看見門外有一把圓鍬，拿起圓鍬折回，朝謝的頭、臉和身體連續攻擊數十下，謝送醫不治。

檢方依殺人罪起訴，桃園地院審理時，陳坦承打人，但否認想殺人，不斷責怪死者飲酒言談讓他不快。法院調閱法醫鑑定報告，發現死者頭臉受傷部位多達卅餘處銳器傷，其中2處顱骨甚至出現凹痕，作案用圓鍬也被打到鍬頭、柄身分離，案發現場的電風扇、桌上塑膠袋均留有噴濺血點，認定陳不但攻擊次數多，力道也非常猛烈。

桃院認為陳進祥與謝姓友人衝突後，原可離開、終止爭吵，卻又在發現圓鍬後，拿它折回並打死人，足認有殺人犯意，不採信他的辯詞。桃院審酌陳手段凶殘，幾近殘虐，死者瀕死前身心蒙受諸多疼痛、恐懼，惡性重大，犯後卻毫無悔意、也沒道歉，令親屬難以平復傷痛；陳曾因傷害致死入獄，卻仍漠視法治、輕忽他人生命，一審判他無期徒刑，褫奪公權終身。

二件上訴二審後，高院認為一審認事用法無違誤，維持一審見解，判上訴駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康