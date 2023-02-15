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12年前酒駕罰單不理！屏東分署要扣保險給付 男一次繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣張姓男子12年前在恆春騎機車酒駕車禍，監理站開罰6萬元，8年前又拒酒測，裁罰9萬元，積欠15萬元，案件移送行政執行署屏東分署，近10年針對銀行存款、上班薪資扣存，但每次都失敗，最後發現一張郵局壽險保單可扣押，這回張男不敢怠慢，趕緊抱著15萬元現金一次繳清。

屏東分署指出，張難不理會罰單，調查其財產時，近10年間只要一發現銀行有存款就扣存，有上班就扣薪，但扣押命令到金融機構時總是剛好沒存款，扣薪命令則因張離職老是執行不到，讓執行人員傷透腦筋。

屏東分署苦思如何突破，發現義務人有投保郵局壽險，且按月由第三人帳戶轉繳納保費，執行人員電話聯繫張男催繳，告知再不繳錢分署得對郵局核發執行命令扣押他的保險給付，數日後男子終於親自抱著15萬元現金來到分署，一次繳清欠了快10年的酒駕罰單。

屏東分署表示，保險公司收到分署的執行命令，就不能讓義務人辦理保單借款或者變更受益人，而且依據最新實務見解，分署在符合特定要件下還可以通知保險公司終止保約，將保險公司應返還給義務人的解約金用以充抵所滯欠的稅費。

近期春酒聚餐宴飲機會日增，分署提醒酒後切勿開車以避免傷人傷己，為響應酒駕零容忍，分署必定徹底執行酒駕案件，以守護用路人的交通安全，並貫徹交通正義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東分署靠一通電話追回義務人12年前酒駕罰單。圖／屏東分署提供
屏東分署靠一通電話追回義務人12年前酒駕罰單。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署執行人員電話聯繫對方，告知扣押保險給付，示意圖。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署執行人員電話聯繫對方，告知扣押保險給付，示意圖。圖／屏東分署提供

屏東縣 酒駕 保險 恆春

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