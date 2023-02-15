女顧客撕吊牌偷百貨專櫃女裝 怪被店員陷害 遭指證改口認罪遭判拘

高雄李姓女慣竊日前到百貨公司偷女用衣物及用品，遭店員活逮；李女向警方表示，是遭店員陷害，否認犯行；法院審理期間，又辯稱遭店員針對才會情緒不穩犯罪；但法官傳喚證人指證，打臉辯詞，她才改口認罪；審理後，被依竊盜罪處拘役15天。

判決指出，李女去年4月8日中午12時50分許，到百貨公司知名服飾專賣店，徒手偷走2件女用白色襯衫及1條褐色女用皮帶，總價為2570元，她為躲避查緝，還將商品吊牌撕下，放入包包中，未結帳就試圖離開。

當下店員察覺有異，立刻上前攔阻並報警逮人；李女雖坦承商品未結帳，但質疑被店員攔下是被陷害，所以沒有犯罪。警詢後，將她依法移送，後由檢方依偷竊罪起訴。

審理期間，李女又辯稱，遭到店員針對，才會情緒不穩，犯下偷竊行為；直到法院傳喚證人到庭進行交互詰問，她才坦承偷竊。