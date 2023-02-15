2個前男友教訓1女 合作散播裸胸照警告「不得與人性交」

許姓、張姓男子懷疑共同遭蔣姓前女友劈腿，合謀教訓蔣女，由張提供蔣女胸部裸照給許，許再傳送給蔣女威脅不得隨意與人性交；台北地院審理，依強制未遂罪判許拘役15日，得易科罰金1萬5000元。可上訴，張另案審理。

判決書指出，許、張2人都是蔣姓女子的前任男友，一致認為蔣女在感情上劈腿，又欠債不還，聯手對蔣女施以教訓。

2020年12月，張將蔣女先前傳送給他的裸露胸部私密照以LINE轉傳給許，許2021年1月2日上網使用Instagram私訊蔣女，稱要幫張索回蔣女欠的9000元欠款，許還警告蔣女說，勿隨意與不特定的人性交，如果不從，就會將蔣女的裸胸照在網路散播。

不過，蔣女對許的言語威脅並不理會，許得不到回應，即將私密裸照貼上Instagram的限時動態，並在照片上繕打「私訊給約」等字，蔣女的友人發現蔣女的私密照被人外傳，轉知蔣女，蔣女向檢警報案。