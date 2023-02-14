王浩宇指時力黨工涉毒 更一審判賠25萬、刊勝訴啟事

桃園市前議員王浩宇2018年爆料時代力量林姓前黨工持毒，林獲檢方不起訴後，不甘名譽受損提告要求王賠償並登報道歉，一審判賠25萬元並在聯合報等四大報、臉書道歉，二審加碼判王應賠償40萬元，案件上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。高院更一審今廢棄道歉啟事部分，改判王刊登勝訴啟事，賠償金則維持25萬元。

2018年3月27日，基隆憲兵隊搜索林承租的屋子，查扣不明物品，王浩宇之後在臉書貼文稱「黨工涉毒，時代力量不應包庇」。林表示，王浩宇影射他涉毒，時力要他留職停薪，因此求償243萬餘元並要求登報道歉。

王浩宇辯稱，沒提當事人名字，林的姓名是媒體揭露，並指林是時力創黨發起人之一，黨工涉嫌持有、運輸毒品與公共議題、公益相關。王說，消息是由時力內部獲知，已合理查證。

桃園地方法院認為，林獲檢方不起訴處分，可見王浩宇的言論和事實不符，且貼文內容可辨識出林的身分，判王賠25萬元。高院前審則再判多賠15萬元，合計40萬元，但最高法院廢棄、發回更審。

最高法院指出，依憲法法庭判決意旨，強制道歉違憲，而精神慰撫金部分，二審審酌不當，例如侵害名譽的言論，未區別哪部分是故意、哪部分是過失，也未細究侵害名譽的情節、雙方身分、地位。

高院更一審認為林熱衷參與政治活動，又主持網路政論性節目，並為時代力量黨的發起人，屬於社會具有相當影響力與曝光度的公眾人物，而王浩宇的言論不能證明已盡合理查證義務。更一審審酌林因這些言論所受的精神痛苦、王的過失請節等，認為林請求40萬元精神慰撫金過高，25萬才適當；為了讓社會大眾知道王浩宇不法侵害林的名譽，王應在個人臉書網站及三大報刊載「勝訴啟事」。