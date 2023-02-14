快訊

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王浩宇指時力黨工涉毒 更一審判賠25萬、刊勝訴啟事

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市前議員王浩宇2018年爆料時代力量林姓前黨工持毒，林獲檢方不起訴後，不甘名譽受損提告要求王賠償並登報道歉，一審判賠25萬元並在聯合報等四大報、臉書道歉，二審加碼判王應賠償40萬元，案件上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。高院更一審今廢棄道歉啟事部分，改判王刊登勝訴啟事，賠償金則維持25萬元。

2018年3月27日，基隆憲兵隊搜索林承租的屋子，查扣不明物品，王浩宇之後在臉書貼文稱「黨工涉毒，時代力量不應包庇」。林表示，王浩宇影射他涉毒，時力要他留職停薪，因此求償243萬餘元並要求登報道歉。

王浩宇辯稱，沒提當事人名字，林的姓名是媒體揭露，並指林是時力創黨發起人之一，黨工涉嫌持有、運輸毒品與公共議題、公益相關。王說，消息是由時力內部獲知，已合理查證。

桃園地方法院認為，林獲檢方不起訴處分，可見王浩宇的言論和事實不符，且貼文內容可辨識出林的身分，判王賠25萬元。高院前審則再判多賠15萬元，合計40萬元，但最高法院廢棄、發回更審。

最高法院指出，依憲法法庭判決意旨，強制道歉違憲，而精神慰撫金部分，二審審酌不當，例如侵害名譽的言論，未區別哪部分是故意、哪部分是過失，也未細究侵害名譽的情節、雙方身分、地位。

高院更一審認為林熱衷參與政治活動，又主持網路政論性節目，並為時代力量黨的發起人，屬於社會具有相當影響力與曝光度的公眾人物，而王浩宇的言論不能證明已盡合理查證義務。更一審審酌林因這些言論所受的精神痛苦、王的過失請節等，認為林請求40萬元精神慰撫金過高，25萬才適當；為了讓社會大眾知道王浩宇不法侵害林的名譽，王應在個人臉書網站及三大報刊載「勝訴啟事」。

前桃園市議員王浩宇。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影
前桃園市議員王浩宇。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影

王浩宇 時代力量 黨工

延伸閱讀

王浩宇po出新竹市出現藍色多瑙河 市府發言人反擊回應

炎亞綸出面糾正　王浩宇發文道歉認「真的很沒禮貌」

王浩宇影射王世堅父 他嘆：反差出俗話「乞丐趕廟公」

被影射父出賣同學 王世堅回應了：其父非潑糞者能侮辱的

相關新聞

鵝「嚇人」飼主被告！ 法官：形象呆萌長相討喜不罰

台東縣顏姓女子日前騎車返家，被路旁鵝追而受到驚嚇，怒向警方報案，警方將簡姓飼主依違反社會秩序維護法移送裁處。台東地院法官...

知名檸檬餅店「一福堂」大火燒9戶 第三代老闆遭判8月

台中知名伴手禮檸檬餅店一福堂2020年底大火，中山路店鋪幾乎燒光波及周邊8戶，火場鑑定發現招牌電線短路才起火，檢方起訴第...

王浩宇指時力黨工涉毒 更一審判賠25萬、刊勝訴啟事

桃園市前議員王浩宇2018年爆料時代力量林姓前黨工持毒，林獲檢方不起訴後，不甘名譽受損提告要求王賠償並登報道歉，一審判賠...

把留英女博士撞成植物人3年後死亡 司機、欣欣客運賠2605萬

英國愛丁堡大學歐陽姓法律女博士2017年過馬路，被欣欣客運236路線公車撞成植物人，她的丈夫、父母和子女提告求償，台北地...

建築工猛灌烈酒喝到早上 撞飛婦人害慘死自首減刑判2年

台中蔡姓建築工人凌晨在家喝酒到天亮，為了要去麥當勞找朋友吃早餐不顧危險開車上路，清晨6點多沒看到馬路上有違規穿越道路的陳...

警察抓毒駕拿醫院強採尿液當證據 法院認程序瑕疵判無罪

台中彭姓男子車禍昏迷，警方從醫院採尿發現呈安非他命陽性反應後，雖向檢察官取得鑑定許可，但法院認為，彭非經拘捕嫌疑人或毒品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦