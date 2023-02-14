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把留英女博士撞成植物人3年後死亡 司機、欣欣客運賠2605萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

英國愛丁堡大學歐陽姓法律女博士2017年過馬路，被欣欣客運236路線公車撞成植物人，她的丈夫、父母和子女提告求償，台北地方法院判欣欣客運、韓姓司機連帶賠償3391萬餘元。韓與欣欣客運不服而提上訴，台灣高等法院審理期間，歐陽於2020年4月6日死亡，高院今改判賠2605萬餘元。

家屬提告主張，韓姓司機2017年6月3日開公車行經台北市木柵路五段，超速左轉迎面撞擊歐陽，導致她顱內出血、顱骨骨折、腦水腫，至今昏迷不醒且多重器官衰竭，呈現植物人狀態，韓和欣欣客運應賠償歐陽醫療費、看護費、勞動力損失等共4125萬餘元，另也要賠償丈夫、父母和子女各200萬精神慰撫金。

韓姓司機雖不爭執事故過程，但他說要負擔家庭，對方請求金額超過能力範圍，他無力償還。欣欣客運則認為，公司定期實施教育訓練、健康檢查和勤前檢測，韓的工時和休假均符合法規，沒有疲勞駕駛，先前也沒有肇事紀錄，公司已善盡選任、監督之責，且公司和強制險部分已支付共404萬餘元，金額應抵扣。

刑事部分，韓被依業務過失重傷害罪判刑5月，緩刑5年確定；民事部分，一審認為欣欣客運僅能舉證公司有舉辦教育訓練、駕駛有簽到，但如何落實於駕駛工作、如何監督管理仍不明。

另外，根據家屬提出的新聞報導資料，最常肇事業者中，欣欣客運排名第2，最常發生事故路線公車中排名第1，可見客運公司雖定期舉辦安全講座，卻未達到實質效果，就算定期辦講座訓練，也不能認為公司已盡注意義務。一審認為欣欣客運仍應負起賠償責任。

歐陽姓女傷患事故前取得博士後研究員工作，一審審酌各項證據，扣除公司和強制險已給付部分，判韓姓司機、欣欣客運應連帶賠償歐陽醫藥費、看護費、交通費、未來醫療用品費和精神慰撫金共2891萬餘元。另外，歐陽事發時約30餘歲，結婚且有2名子女，正處家庭和事業耕耘收穫之時，卻遭逢巨變成植物人，導致家人需長期負擔照護責任，判韓和欣欣客運應賠償歐陽的丈夫、父母和子女等5人各100萬元精神慰撫金。

二審審理期間，女傷患死亡。高院認為韓姓司機未注意車前狀況，且以時速40公里的速度貿然左轉駛入行人穿越道，未依規定暫停讓行人優先通過所，使得歐陽傷重長期臥床，最後因多重器官衰竭以致反覆泌尿道感染、肺炎、傷口感染，終至敗血症休克而死亡，欣欣客運未能證明選任及監督已盡相當注意，應負連帶責任。

高院認為死者可以求償的金額為536萬6040元，債權由3名繼承人繼承，另外也要支付殯葬費、扶養費與精神慰撫金，合計2605萬8177元。

欣欣客運示意圖。圖中公車與本案無關。聯合報系資料照
欣欣客運示意圖。圖中公車與本案無關。聯合報系資料照

父母 植物人

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