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建築工猛灌烈酒喝到早上 撞飛婦人害慘死自首減刑判2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓建築工人凌晨在家喝酒到天亮，為了要去麥當勞找朋友吃早餐不顧危險開車上路，清晨6點多沒看到馬路上有違規穿越道路的陳姓婦人，蔡反應不及高速撞飛害對方慘死，且經酒測值高達0.74，法院考量蔡犯後自首、坦承且達成調解，依酒駕致死判他2年、緩刑5年，可上訴。

檢警調查，蔡男2022年2月20日喝啤酒、高粱及威士忌，一早6點多開車要去麥當勞找朋友，行經沙鹿區光大路、福人街口未注意，加上陳姓婦人違規穿越馬路，蔡酒後反應力下降煞車不及迎面撞上。

陳婦遭猛烈撞擊造成陳婦頭部、全身重傷慘死，蔡留在現場向警方自首，經警方對其酒測呼氣值達每公升0.74毫克。

審理時，蔡男均坦承不諱，並有酒測、道路現場圖、監視器畫面及驗屍報告佐證；法院認為，蔡男車禍後立即打電話報警，轄區警方到場時他也坦承肇事，符合自首要件予以減刑。

法院審酌，蔡男貪圖一時方便酒駕上路，顯見其漠視自身公眾安全，罔顧用路人性命，並造成陳婦死亡令被害家屬承受喪親之痛。

法院也審酌，蔡男無前科、犯後坦承也已經和被害家屬達成調解，經對方同意給予緩刑機會，可見其有悔意，依酒駕致人於死判他2年、緩刑5年，應向公益團體提供80小時勞務、接受法治教育2場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。聯合報系資料照
警方攔查酒測示意圖。聯合報系資料照

酒駕 自首 酒測

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