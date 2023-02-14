她下身赤裸墜樓…胞妹稱未婚女性不會這樣 索意外險給付遭駁

張姓女子2019年6月從住處6樓「墜落至社區水池」窒息死亡，因生前有向美商安泰人壽（與富邦人壽合併）投保終身保險，而公司也有替員工向南山人壽投保團體一年定期保險，胞妹分別向富邦、南山申請100萬、120萬保險給付遭拒，提告也敗訴。台灣高等法院認為胞妹舉證不足證明死因是意外事故，駁回上訴。

張姓女員工以自己為要保人及被保險人，2002年6月間向安泰人壽投保，並指定母親為受益人，約定意外傷害身故保險金100萬元。而任職公司有也為員工向南山人壽投保，約定身故保險給付金額為120萬元，保險期間自2019年1月1日至同年12月31日。張姓女員工的唯一繼承人是胞妹，她否認這是起意外墜樓事件，但兩家保險公司都否認。

富邦人壽表示，張女墜樓現場的房間，窗檯高度80公分，檯面深度達66公分，而死者身高164公分，絕無意外墜樓可能。

南山人壽則主張，依照台北地檢署的相驗屍體證明書、胞妹警詢筆錄所述及事發現場照片，可知這起事故是死者自身墜樓所致，並不是因為外來、偶然、不可預見的突發事故。

保險法第131條規定「傷害保險人於被保險人遭受意外傷害及其所致殘廢或死亡時，負給付保險金額之責；前項意外傷害，指非由疾病引起之外來突發事故所致者。」

高院民事庭認為，北檢檢察官會同法醫相驗後，開立相驗屍體證明書，記載「死亡方式：不詳。死亡原因：1、直接引起死亡原因：甲窒息。2、先行原因（引起上述死因之因素或病症）：乙（甲之原因）腹部鈍創內出血、溺水。丙（乙之原因）高處墜落社區一樓水池內，自為。」，雖記載死亡方式為「不詳」，但關於死亡原因也記載「高處墜落社區一樓水池內，自為。」難以認定死因是因外來、偶然且不可預見事故所致。

胞妹表示，姊姊生前無異常舉止，但遺體卻穿著夾克、下半身赤裸，以未婚女性來說，應該衣著整齊才合理。但同事證稱，張女中午和同事聚餐，幾乎吃不太下、身體狀況很差，大家還幫她請假；張女回家後音訊全無，因此通知里長、請聯繫胞妹，期間就聽到一聲巨響。

高院認為，人的情緒本有高低起伏，心理變化若未向外言明，他人難得知，為何下半身赤裸，無法用常理推斷。因事發前，張女曾到台大醫院、台北榮總檢查，經診斷有知覺喪失、感覺異常、抽搐等情形，高院認為事故發生前死者並非全無疾病或不順利，胞妹要求兩家保險公司賠償無據。

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