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志願役士兵1次記2大過退伍 判賠4萬餘元

中央社／ 台北14日電

陳姓男子因1次被記大過2次，遭陸軍司令部核定不適服現役退伍，因服志願役未滿4年，應賠償4萬餘元經催繳仍未繳納，陸軍關渡指揮部提出行政訴訟，士林地院判決陳男應給付4萬餘元。

關渡指揮部主張，陳姓男子民國106年4月7日經核定轉服志願役，然因其尚未服滿志願士兵現役最少年限4年，因個人因素「1次受記大過2次」，且經評審不適服志願士兵，經國防部陸軍司令部108年8月1日核定陳男退伍生效。

關渡指揮部指出，陳男因尚未服滿現役最少年限比例，應賠償自核定起役日起，所受領的3個月待遇，包含本俸、加給共計新台幣4萬8281元，原本3個月內繳清賠款，但陳男接獲催繳通知後，拒絕清償迄今。

陳男經士林地院通知時到庭答辯，才當庭允諾賠償。士林地院審酌後，依據關渡指揮部提出的志願役生效處分、核定退伍令、軍官士官士兵退除給與審定名冊及志願士兵不適服賠償清冊，認為關渡指揮部請求有理，因此依志願士兵不適服現役賠償辦法，日前判決陳男應賠償4萬8281元。可上訴。

陸軍 志願役 國防部

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