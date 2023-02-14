吐痰他人家門口遭朝地噴殺蟲劑 男出手勒頸判拘10天
高雄閻姓男子行經黃姓男子住處門口時，因喉嚨不適咳嗽吐痰，不料對方衝出來認為疫情期間不衛生，還朝地面噴灑殺蟲劑，閻男氣不過動手勒頸，遭依傷害罪判拘役10天，得易科罰金。
閻男出庭時控訴，當時帶著兒子搬東西經過黃男住處門口，結果就遭以命令口氣制止咳嗽，還被拿殺蟲劑噴，自己衝上去是為了搶殺蟲劑，並非故意傷害人，屬於正當防衛。但高雄地院法官據閻男兒子證詞發現，黃男是朝地面噴殺蟲劑，對人體影響輕微；結果閻男卻因情緒失控出手勒頸，據此認定構成傷害罪，並判處拘役10天，得易科罰金，可上訴。
判決指出，閻男民國110年11月14日中午帶著兒子步行經過鳳林三路一處住家前，因喉嚨突然不適開始咳嗽、吐痰，結果被屋主黃男發現，衝出來喝斥在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，公共場合咳嗽吐痰不但沒禮貌又不衛生，並拿出殺蟲劑噴灑閻男吐痰的地方。
閻男遭噴殺蟲劑後，氣到先拿鑰匙串丟對方，再衝上前勒頸造成輕傷；幸閻男兒子見狀趕來勸架，黃男才跑回家中，並堅持提告傷害告訴罪。
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