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台鐵副工程師兼差17年領703萬元 搬管中閔、石明謹案求輕判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣鐵路管理局工務養護總隊副工程師徐永祥，遭廉政署發現在長盛、慶耀2家營造公司兼差17年，為2公司做三合一砸道平整工作，共領取703萬酬勞；另協助2公司成立軌道班，除居中聯繫各標案所在地區承辦人，還帶軌道班員工執行台鐵軌道養護工程標案履約。交通部將徐移送懲戒，懲戒法院判休職1年，罰款60萬元。

徐永祥原身兼苗栗施工分隊分隊長，去年10月27日免兼。檢調人員在2021年10月26日突至苗栗施工分隊辦公室搜索，將徐帶回偵訊，翌日以30萬元交保。苗栗施工分隊向台北地檢署函詢，北檢回覆徐涉犯貪汙治罪條例等案件，案件尚未偵結。

不過徐卻被廉政署發現自2004年至2021年10月26日間，私下在長盛、慶耀2家營造公司兼差，703萬的酬勞都匯至胞姊帳戶。徐也接受2公司餽贈，包含2006年間被招待到日本旅遊，2011年間無償使用汽車。

北檢認定徐永祥與慶耀公司相關人員共同涉犯刑法行使業務登載不實文書罪嫌，偵結後起訴，而對廉政署移送的其他事實另予不起訴處分。但從起訴書與不起訴書內容，都清楚記載徐在長盛、慶耀2家公司兼差、領報酬，工務養護總隊2022年8月3日召開考成委員會，決議記1大過並移付懲戒法院審理。

徐永祥辯稱703萬並不都是「薪資」，還包括轉發給其他員工的獎金，並說就算每月領取5萬5千元，乘以8年8月，至多僅領得5百餘萬元，他也否認接受餽贈。

徐說，因家境清寒，有妻子和3個小孩，養父2018年腦中風、2020年罹患攝護腺惡性腫瘤，伯父也是聾啞多重殘障，都需要他扶養，他在迫不得已的情況下才兼職，希望懲戒法院考量他擔任公職期間有33年考績都是甲等，希望從輕懲處。徐還舉「石明謹」兼職為例，指石被判降1級改敘，併罰20萬元，而台大校長管中閔兼職則是判申誡。

懲戒法院認為公務員應誠信清廉，除法令規定外，不得兼任領證職業及其他反覆從事同種類行為的業務，徐在本案事發時月薪高達7萬2千元，既選擇擔任公職並向國家支領俸祿等，理當心無旁騖專心於公務，但他竟在長盛等2公司兼職長達約17年之久，嚴重敗壞公務員風紀、損害政府信譽、違反義務程度甚重。因徐犯後態度不佳，懲戒法院判他休職，期間1年，併罰款60萬元。

台灣鐵路管理局工務養護總隊副工程師徐永祥長年在長盛、慶耀2家營造公司兼差，領取了703萬報酬，懲戒法院判休職1年，罰款60萬元。示意圖／聯合報系資料照
台灣鐵路管理局工務養護總隊副工程師徐永祥長年在長盛、慶耀2家營造公司兼差，領取了703萬報酬，懲戒法院判休職1年，罰款60萬元。示意圖／聯合報系資料照

公務員 台鐵

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