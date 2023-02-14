請人到府打掃...浴室壁磚、地磚卻毀了 屋主傻眼提告求償

江姓屋主去年委請黃姓清潔人員打掃住處，事後發現浴室壁磚、地磚被酸性清潔劑侵蝕，即使修補3次仍見白色侵蝕痕跡，江提告求償20萬元，台北地方法院審酌後判黃應賠償12萬元，可上訴。

江姓屋主主張，他2022年1月29日委託黃到家裡清潔，完工後卻發現因黃用酸性清潔劑，造成浴室壁磚、地磚出現白色侵蝕痕跡，連放水桶的地磚也出現圓形痕跡。

江指出，黃承認並承諾會負責復原，但經過3次修補工作後，壁磚、地磚仍有侵蝕痕跡，他只能委託裝修公司重新施作浴室，要求黃賠償施工費、飯店費用等共20萬元。