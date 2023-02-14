拒為落網小弟出錢辯護 詐欺集團車手頭下場慘兮兮
詐騙集團前年5月向被害人誆稱涉靈骨塔詐騙案，須提供120萬元公證，被害人將錢交給蔡姓車手，蔡搭乘高鐵北上台中，車手、接應等人扣除報酬後上繳108萬元，洪姓男子在桃園聯繫、調配則分3萬5千元，蔡等人落網後不滿洪未拿錢出來為其辯論而被供出，洪犯指揮犯罪組織罪處3年6月。
檢警調查，洪前年3月初，負責聯繫、調配車手提領款項、收取及分配贓款工作，指揮詐欺集團旗下的車手集團。經洪的介紹，謝姓男子、洪姓及蔡姓兩少年先後加入該集團，擔任領款車手。
前年5月21日，該集團成員先後假冒中華電信人員、110報案中心偵查隊長，向被害人佯稱，因涉及靈骨塔詐騙案，須提供120萬元資金公證，被害人不疑有他，同日下午在台南歸仁區住處附近，將120萬元給交蔡姓少年，蔡即搭乘高鐵前往台中市。
洪指示謝向吳姓男子商借其轎車，在台中接應洪姓少年上車，再到台中高鐵站接應蔡上車。蔡將錢交給洪姓少年，期間洪以電話指示贓款的交付對象及其報酬，由洪姓少年從中抽出4萬5千元、5千元、5萬元，各交給蔡、吳、謝，並自留2萬元，作為各自的報酬。
蔡先行下車，謝等人在台中某停車場，將餘款108萬元，交給詐欺集團另2名不詳成員，謝隨後在桃園市監理站對面某檳榔攤，扣除自己的報酬1萬5千元後，將餘款3萬5千元交給洪的女友再轉交交洪。經被害人報警處理，循線查獲，謝等4人分處1年1月、6月及保護管束不等處分。
據謝與洪的電話譯文「謝：…他們也知道你是他們的上頭。洪：他怎麼會知道。謝：絕對知道，FB有你的號碼吧…洪：沒關係，我說我不知道就好了。」。
證人證稱，前年4月洪與謝視訊時，在謝旁邊，知道對方是洪，洪要我們去當車手。蔡等人被查獲時，謝曾跟洪表示，要他拿錢出來辯護，但洪不願意，然因蔡姓少年等人都知道洪是幕後老闆，如果洪不管，大家可能會不守道義，將洪供出來。
洪的律師表示，謝證述與洪認識的時間洪確診。又洪姓少年如果要供出洪是整件事情的上手，照理說應該會把所有的聯繫資料都提供出來，但是卻只有提出前年11月4日與洪的通訊軟體截圖跟做出來的通訊譯文，無法確認洪就是整件事情的主謀。他們均與洪有糾紛，恐會誣指洪。
台南地院合議庭認為，洪何時確診，有無落實隔離政策，並無證據可供佐證。謝等人審理時均證稱，雖與洪曾發生嫌隙，但不會因為與洪發生嫌隙而誣指洪為詐欺集團的指揮。且就謝等人歷次陳述，就洪為詐欺集團一員，他們受其指揮情節，前後證述一致，且與證人所證情節相吻合，並與相關對話譯文、截圖等佐證。
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