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單親媽獨留5個月女兒在家2天 女嬰活活餓死「體脂肪幾乎完全消失」
高雄市楊姓單親媽媽4年前帶著1歲多的大女兒外出，卻獨留5個月大的小女兒在家2天，活活餓死，一審依遺棄致死罪判刑6年，二審改判7年6月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。
楊女平時獨自撫養1歲半、5個月大的2個女兒，同住在左營某大樓，小女兒出生後多次生病住院，被診斷出心室中膈缺損疾病，需定時餵食、餵藥。
楊女2019年12月25日下午6時許，帶著大女兒離開住處，獨留小女兒在家，沒有託人代為照顧，直到同年月27日下午1時許才傳訊息給胞妹代為餵食小女兒，但胞妹回覆正在上班無法抽身。
楊女遲至27日下午5時許返家，發現小女兒已無呼吸心跳，送醫急救後，小女兒因長時間未規律進食、餵藥而脫水、營養不良、體脂肪幾乎完全消失，終因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而不治。
楊女偵審期間均坦承犯行，知道小女兒平日一餐要喝90c.c.奶水，一天要喝6次；一審依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判楊女6年徒刑。
案件上訴，二審認為楊女案發前就認為胞妹可以代為餵養，多次獨留小女兒在家，而經常性外出，她案發當天傳訊息給胞妹，「欸欸我有丟鑰匙在信箱你幫我弄一下，我晚點才會從台南回來」，但胞妹上班無法代為照顧。
楊女胞妹作證指出，楊女比較愛玩，經常跟朋友出去，她曾看不下去跟楊女說「你有沒有回家餵小孩啊」、「你都不怕小孩怎麼樣嗎」等語；二審認為，縱使胞妹一再提醒、告誡，楊女仍有恃無恐將小女兒棄置家中長達2天，犯罪情節重大。
二審指出，一個僅幾個月大的嬰兒，就算是正常嬰兒一天未餵食也可能脫水、低血糖、營養不良，而女嬰患有疾病，影響更為嚴重，審酌後改判楊女7年6月徒刑；最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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