色男滿足「小慾望」硬上女友人 她連喊80次不要仍慘遭性侵

台中胡姓男子趁女友人到他租屋處問工作一事，卻起色心出言調戲、動手亂摸，對方已經明確拒絕胡還說「想滿足一下內心小慾望都不行」，並強脫她衣服硬上得逞，女子當下也機警拿手機錄音，法院發現她遇害高喊多達80幾次「不要」，依強制性交罪判胡3年2月，可上訴。

檢警調查，胡男去年3月9日因女子到他租屋處詢問工作事宜，胡趁著孤男寡女共處一室，就接連朝她肢體碰觸但都遭拒絕，竟不顧對方反對抵抗強行撫摸、舔吻並硬上得逞。

法院審理時，胡均坦承不諱，與女子控訴大致相符，並有2人對話截圖、錄音及女子驗傷證明等。胡的辯護人並主張，胡犯後態度良好並道歉，因誤會女子對他有好感一時失慮才犯案，案發賢後並無為難或傷害她，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院查，胡男起初警詢、偵訊時均稱當下氣氛很好，2人在沙發親吻後移到床上發生關係，並稱女子沒拒絕、沒有說不要，認為是兩情相悅，完全否認犯行，直到最後提出女子錄音檔胡才最終坦承，可見是因證據明確而不得已。

法院勘驗錄音檔，發現胡說「這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」，女子多次表明「不行」、「不要舔」、「噁心」，之後甚至呼喊高達80多次「我不要」、「不要」，「我真的不要」，但胡仍不罷手，毫不尊重他人性自主權。